Dal 31 ottobre 2026 è pienamente operativa la portabilità del contributo datoriale nei fondi pensione. I lavoratori dipendenti del settore privato, pertanto, hanno da ora in poi facoltà di trasferire la propria posizione verso qualsiasi forma di previdenza integrativa sul mercato, inclusi fondi aperti e Piani Individuali Pensionistici (PIP), conservando il diritto al versamento a carico dell’azienda dopo almeno due anni di iscrizione.

La misura segna una svolta storica per il risparmio previdenziale in Italia, superando un vincolo ventennale e ridisegnando gli equilibri tra fondi negoziali e operatori finanziari privati.

Contributo datoriale, cos’è e come funzionava

Considerato che al giorno d’oggi cercare di integrare la pensione sta diventando una necessità sempre più diffusa, tanto da essere una via quasi obbligata per milioni di italiani, è utile fare un raffronto col recente passato per comprendere cosa è cambiato con la manovra 2026.

Nel sistema della previdenza complementare italiana, il lavoratore dipendente può destinare il proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR) a un fondo pensione. Se decide di versare anche una quota aggiuntiva trattenuta dalla busta paga, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) obbligano spesso l’azienda a erogare un ulteriore importo: il cosiddetto contributo datoriale. Si tratta di un vantaggio economico diretto, paragonabile a un incremento retributivo fiscalmente agevolato che si accumula nel tempo.

Fino all’autunno del 2026, il Decreto Legislativo 252/2005 permetteva al dipendente di spostare il proprio capitale accumulato da un fondo all’altro dopo due anni di permanenza. Tuttavia, la legge subordinava il mantenimento del contributo aziendale agli accordi collettivi. In sostanza, quasi nessun contratto nazionale consentiva di portare con sé questa quota al di fuori del fondo di categoria: chi sceglieva di migrare verso un fondo aperto o un PIP per cercare rendimenti diversi o una gestione più flessibile perdeva automaticamente il versamento dell’impresa.

La riforma del 2026

Il quadro normativo è stato riscritto dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025), la cui applicazione pratica è slittata dal 1° luglio al 31 ottobre 2026 per effetto del Decreto PNRR (D.L. 19/2026, convertito nella Legge 50/2026). Il legislatore ha cancellato dal comma 6 dell’articolo 14 del D.Lgs. 252/2005 il riferimento ai limiti imposti dalla contrattazione collettiva, introducendo regole precise per l’esercizio di questo diritto (pur restando aperto, sul piano applicativo, il confronto con le parti sociali sulla validità delle clausole contrattuali che vincolano questo bonus ai soli fondi di categoria):

Requisito temporale : il trasferimento con conservazione del contributo aziendale è attivabile esclusivamente dopo aver maturato almeno due anni di partecipazione nella forma pensionistica originaria;

: il trasferimento con conservazione del contributo aziendale è attivabile esclusivamente dopo aver maturato almeno due anni di partecipazione nella forma pensionistica originaria; Libertà di destinazione : il capitale accumulato, il TFR futuro e la quota a carico del datore di lavoro possono essere dirottati verso qualunque prodotto previdenziale autorizzato, come fondi pensione aperti o PIP, secondo le modalità operative previste dalla disciplina di settore;

: il capitale accumulato, il TFR futuro e la quota a carico del datore di lavoro possono essere dirottati verso qualunque prodotto previdenziale autorizzato, come fondi pensione aperti o PIP, secondo le modalità operative previste dalla disciplina di settore; Condizioni di versamento : l’importo del contributo aziendale resta ancorato a quanto stabilito dal contratto di riferimento. Per continuare a riceverlo nel nuovo fondo, il dipendente deve proseguire il versamento della propria quota personale prevista dall’accordo collettivo;

: l’importo del contributo aziendale resta ancorato a quanto stabilito dal contratto di riferimento. Per continuare a riceverlo nel nuovo fondo, il dipendente deve proseguire il versamento della propria quota personale prevista dall’accordo collettivo; Divieto di ostacoli e costi : gli statuti e i regolamenti dei fondi non possono introdurre clausole o penali economiche che limitino o disincentivino il passaggio dell’intera posizione. Inoltre, l’anzianità previdenziale maturata non viene azzerata ma prosegue senza interruzioni presso il nuovo gestore;

: gli statuti e i regolamenti dei fondi non possono introdurre clausole o penali economiche che limitino o disincentivino il passaggio dell’intera posizione. Inoltre, l’anzianità previdenziale maturata non viene azzerata ma prosegue senza interruzioni presso il nuovo gestore; Assenza di retroattività: la norma si applica solo ai trasferimenti effettuati a partire dal 31 ottobre 2026 e non consente di recuperare contributi aziendali persi in seguito a spostamenti avvenuti prima di tale data.

Impatto sul mercato e reazioni

L’apertura alla portabilità ha innescato un vivace confronto tra istituzioni, sindacati e associazioni datoriali. Sul fronte dei risparmiatori, la riforma stimola la concorrenza tra gli operatori, spingendo i fondi a migliorare le performance finanziarie e a contenere i costi di gestione per trattenere gli iscritti. Secondo le analisi degli osservatori previdenziali, una maggiore flessibilità, unita all’adesione automatica per i neoassunti del settore privato (che dal 1° luglio 2026 entrano nei fondi tramite silenzio-assenso, salvo rinuncia entro 60 giorni), punta ad ampliare la platea degli aderenti alla previdenza integrativa.

Di segno opposto sono le preoccupazioni espresse dal mondo produttivo e sindacale:

Oneri per le aziende : le associazioni imprenditoriali segnalano un aumento della complessità amministrativa. Gli uffici paghe devono adeguare i software gestionali per smistare i flussi contributivi e il TFR verso una moltitudine di fondi diversi anziché verso un unico interlocutore di categoria;

: le associazioni imprenditoriali segnalano un aumento della complessità amministrativa. Gli uffici paghe devono adeguare i software gestionali per smistare i flussi contributivi e il TFR verso una moltitudine di fondi diversi anziché verso un unico interlocutore di categoria; Tutela dei fondi negoziali: le sigle sindacali temono che la fuoriuscita di capitali possa indebolire i fondi contrattuali, che tradizionalmente applicano commissioni più basse e non hanno scopo di lucro, esponendo i lavoratori a prodotti commerciali più onerosi.

In alcuni settori si sono già registrati tentativi di arginare la portata della legge tramite nuovi vincoli contrattuali tra le parti, come avvenuto per i dirigenti industriali, dove le intese di categoria mirano a legare il versamento aziendale alla permanenza effettiva nel fondo di riferimento, aprendo un delicato fronte interpretativo sull’applicazione della riforma e sui possibili interventi dell’Autorità di vigilanza (COVIP).