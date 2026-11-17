Possibile stop ai tagli sull’adeguamento all’inflazione delle pensioni: nelle scorse ore il governo ha aperto alla possibilità di ampliare l’accesso alla piena rivalutazione a soglie di reddito più elevate rispetto a quelle inizialmente previste nella bozza della legge di Bilancio 2027.

L’ipotesi, partita da Forza Italia, ha trovato il pieno appoggio di Fratelli d’Italia. “Penso che bisognerà provare a lavorare sulla rivalutazione”, ha dichiarato a Repubblica Marco Osnato, presidente della commissione Finanze della Camera e responsabile economico di FdI, “in altre leggi di bilancio l’abbiamo lasciata piena una volta fino a cinque volte il minimo, un’altra volta fino a quattro. Se riuscissimo a fare cinque volte non sarei scontento”. L’esecutivo si muove in modo compatto e, come anticipato all’Ansa dal responsabile del dipartimento economia di FI Maurizio Casasco, sono in arrivo due o tre emendamenti mirati: l’obiettivo delle proposte è quello di arrivare all’eliminazione dei tagli, o quantomeno di mettere al riparo le pensioni con importi fino a cinque o sei volte il minimo. Cosa potrebbe cambiare esattamente?

I numeri

Il vecchio sistema di perequazione prevedeva tre fasce, con una rivalutazione piena, al 100% dell’inflazione, per gli importi fino a quattro volte il minimo Inps, un riconoscimento del 90% tra quattro e cinque volte il minimo e del 75% per le quote superiori. Le modifiche apportate in manovra hanno eliminato il sistema a scaglioni per introdurre sei livelli di rivalutazione, calcolati in questo caso sull’importo intero dell’assegno:

100% fino a 4 volte il minimo (2.447,40 € lordi);

85% tra 4 e 5 volte il minimo (da 2.447,41 a 3.059,25 € lordi);

53% tra 5 e 6 volte il minimo (da 3.059,26 a 3.671,10 € lordi);

47% tra 6 e 8 volte il minimo (da 3.671,11 a 4.894,80 € lordi);

37% tra 8 e 10 volte il minimo (da 4.894,81 a 6.118,50 € lordi);

32% oltre 10 volte il minimo (sopra i 6.118,50 € lordi).

Il primo obiettivo di FdI e FI è quello di estendere la rivalutazione al 100% fino a 5 volte il minimo Inps: chi rientra nella fascia compresa tra 2.447,40 e 3.059,25 euro recupererebbe il 15% di inflazione attualmente tagliato. Forza Italia spinge però per un passo ulteriore: estendere la copertura piena fino a sei volte il minimo (3.671,10 euro lordi), recuperando in un sol colpo i 47 punti percentuali oggi sottratti a questa fascia.

I beneficiari

Secondo le elaborazioni dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) sui flussi Inps presentate in audizione lo scorso 12 novembre, il 76,5% dei pensionati dispone di un reddito pensionistico complessivo inferiore a quattro volte il minimo, risultando già oggi immune dai tagli. Il dato è calcolato per singolo percettore (sommando cioè eventuali più assegni intestati alla stessa persona) ed evita così sovrastime legate al numero totale delle prestazioni erogate.

Spostare la soglia a cinque volte il minimo coinvolgerebbe un ulteriore 12% della platea, garantendo l’indicizzazione piena a circa 1,8 milioni di persone. Qualora passasse anche la linea più estensiva promossa da Forza Italia fino a sei volte il minimo, si aggiungerebbe un altro 5,1% di percettori (circa 760mila individui), allargando il perimetro dei beneficiari complessivi a 2,55 milioni di pensionati.

Le stime

Per tradurre in cifre l’impatto della modifica, occorre applicare il tasso di inflazione acquisita stimato dall’Upb (pari al 2,9% secondo l’indice Foi al netto dei tabacchi) alle diverse soglie di reddito:

Soglia 5 volte il minimo (recupero del 15% di inflazione): il beneficio oscilla tra i 10,65 euro lordi mensili (138 euro l’anno) per un assegno da 2.447,41 euro e i 13,30 euro al mese (173 euro l’anno) per chi resta entro i 3.059,25 euro. Nel caso intermedio di una pensione da 2.753 euro lordi (quattro volte e mezzo il minimo), l’assegno 2027 salirebbe a circa 2.833,20 euro invece dei 2.821,20 previsti dal testo base, con un guadagno lordo di circa 12 euro mensili (156 euro lordi su tredici mensilità);

(recupero del 15% di inflazione): il beneficio oscilla tra i 10,65 euro lordi mensili (138 euro l’anno) per un assegno da 2.447,41 euro e i 13,30 euro al mese (173 euro l’anno) per chi resta entro i 3.059,25 euro. Nel caso intermedio di una pensione da 2.753 euro lordi (quattro volte e mezzo il minimo), l’assegno 2027 salirebbe a circa 2.833,20 euro invece dei 2.821,20 previsti dal testo base, con un guadagno lordo di circa 12 euro mensili (156 euro lordi su tredici mensilità); Soglia 6 volte il minimo (recupero del 47% di inflazione): l’impatto diventa decisamente più evidente. Per la fascia compresa tra 5 e 6 volte il minimo (dove si recupera il 47% di indicizzazione, passando dal 53% al 100%), il beneficio lordo oscilla tra 41,70 euro al mese (542 euro l’anno) per un assegno da 3.059,26 euro e 50,04 euro al mese (650 euro l’anno) per chi resta entro i 3.671,10 euro. Prendendo a riferimento un trattamento da 3.365 euro lordi al mese (cinque volte e mezzo il minimo), l’integrazione piena varrebbe circa 46 euro lordi in più ogni mese, sfiorando i 600 euro lordi annui complessivi.

La partita ora si sposta sul terreno delle coperture finanziarie. Secondo la relazione tecnica allegata alla manovra, la stretta attuale garantisce alle casse dello Stato un risparmio netto di circa 900 milioni di euro nel solo 2027: qualunque modifica al rialzo delle soglie richiederà quindi di individuare risorse alternative durante l’iter degli emendamenti in Parlamento.