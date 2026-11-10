Pensioni, la sorpresa sugli aumenti del 2027: per 3,6 milioni di italiani slittano a marzo. Chi dovrà aspettare

Il calendario della perequazione previdenziale per il 2027 si sdoppia. Con l’arrivo del nuovo anno, l’adeguamento al costo della vita scatterà immediatamente soltanto per gli assegni che non superano di quattro volte il trattamento minimo, ovvero 611,85 euro. Per tutte le fasce di reddito più alte, invece, l’aggiornamento degli importi slitterà di qualche settimana, venendo liquidato tramite un conguaglio comprensivo di arretrati entro la fine di marzo.

A delineare questa tabella di marcia è stata la direttrice generale dell’Inps, Valeria Vittimberga, intervenuta davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato nell’ambito delle audizioni sulla manovra economica.

Perché cambia il calendario

Alla base di questa partenza scaglionata c’è la necessità di adeguare i sistemi informatici dell’Istituto alle novità sulla perequazione decise dal governo. La manovra ha cambiato il meccanismo, passando a sei fasce di rivalutazione per i trattamenti superiori a 4 volte il minimo, cosa che ha richiesto un aggiornamento software e dei calcoli molto complessi per la platea più ampia.

Nel momento in cui l’Inps ha recepito le novità e dato avvio al ricalcolo per l’aggiornamento annuale, i flussi di pagamento della prima mensilità erano già chiusi: i cedolini della pensione di gennaio, infatti, vengono elaborati con largo anticipo rispetto all’inizio dell’anno. L’Istituto, per evitare errori di calcolo e garantire il pagamento regolare delle rate di gennaio, ha quindi deciso di applicare l’adeguamento fin da subito solo agli assegni fino a 4 volte il trattamento minimo, circa 2.447,40 euro lordi mensili, rimandando la lavorazione degli assegni più elevati entro il primo trimestre del 2027. “L’Istituto riconoscerà, mediante conguaglio a favore dei pensionati, le differenze dovute all’applicazione della rivalutazione con le nuove regole alle altre platee”, ha spiegato Vittimberga. Ma quante pensioni subiranno questo ritardo nella rivalutazione?

Per capire con precisione quante persone saranno interessate dallo slittamento della rivalutazione a marzo, occorre fare una distinzione fondamentale nei numeri dell’Inps. Secondo gli ultimi dati consolidati del Casellario Centrale dei Pensionati (riferiti al 31 dicembre 2025), in Italia risultano in pagamento 23.181.898 prestazioni pensionistiche, ma i beneficiari effettivi sono 16.405.073. La differenza si spiega con il fatto che molti cittadini percepiscono più di un assegno contemporaneamente: ad esempio, la propria pensione di vecchiaia insieme a una pensione di reversibilità (in media si parla di 1,4 trattamenti a testa).

Questo dettaglio è decisivo perché, per legge, la soglia oltre la quale scatta il rinvio a marzo, fissata a 4 volte il trattamento minimo (pari a circa 2.447,40 euro lordi al mese), non si calcola sul singolo assegno, ma sul cumulo complessivo di tutte le pensioni intestate alla stessa persona.

In termini pratici, se un pensionato riceve due assegni da 1.500 euro ciascuno, non rientra nella fascia protetta: per l’Inps il suo reddito pensionistico totale è di 3.000 euro e, di conseguenza, lo slittamento del calcolo al conguaglio di marzo riguarderà l’intero importo percepito.

Applicando questa regola sui propri archivi, l’Inps ha stimato che a dover attendere il primo trimestre del 2027 per ricevere la rivalutazione e i relativi arretrati saranno circa 3,6 milioni di pensionati (poco più di un beneficiario su cinque, pari a oltre 4 milioni di singoli trattamenti). La stragrande maggioranza della platea, circa 12,8 milioni di pensionati, quasi quattro su cinque, rientra invece entro la soglia delle 4 volte il minimo e vedrà l’aumento regolarmente accreditato già nel cedolino di gennaio.

I numeri della perequazione

Il sistema precedente prevedeva tre sole fasce: rivalutazione piena (100% dell’inflazione) fino a quattro volte il minimo INPS, riconoscimento del 90% tra quattro e cinque volte il minimo e del 75% oltre questa soglia. La Manovra introduce invece sei livelli di adeguamento, calcolati sull’intero importo della pensione e non più a scaglioni:

Fino a 4 volte il minimo (fino a 2.447,40 € lordi): rivalutazione piena al 100%;

Tra 4 e 5 volte il minimo (da 2.447,41 € a 3.059,25 €): riconoscimento all’85%;

Tra 5 e 6 volte il minimo (da 3.059,26 € a 3.671,10 €): riconoscimento al 53%;

Tra 6 e 8 volte il minimo (da 3.671,11 € a 4.894,80 €): riconoscimento al 47%;

Tra 8 e 10 volte il minimo (da 4.894,81 € a 6.118,50 €): riconoscimento al 37%;

Oltre 10 volte il minimo (sopra 6.118,50 €): adeguamento al 32%.

Utilizzando il tasso di inflazione previsionale prudenziale del 2,8% indicato nella Relazione Tecnica del Governo (in attesa del decreto definitivo del MEF), gli assegni fino a quattro volte il minimo beneficeranno dell’adeguamento integrale su tutte le 13 mensilità:

Pensione da 700 euro: +19,60 euro al mese (+254,80 euro annui);

Pensione da 1.000 euro: +28,00 euro al mese (+364,00 euro annui);

Pensione da 1.500 euro: +42,00 euro al mese (+546,00 euro annui);

Pensione da 2.000 euro: +56,00 euro al mese (+728,00 euro annui);

Pensione da 2.400 euro: +67,20 euro al mese (+873,60 euro annui).

Sempre ipotizzando un’inflazione al 2,8%, ecco quanto vale la minore rivalutazione annua (su 13 mensilità) rispetto alle vecchie regole per chi supera la soglia: