Toghe, il monito del Colle: “Regolare l’uso dei social”

L’indipendenza, certo. E l’autonomia, come no. «I magistrati non devono avere alcuna soggezione di tipo gerarchico, così come non devono essere condizionati né da interessi né da volontà di altri poteri». C’è scritto pure sulla Costituzione. Ma per essere davvero liberi, avverte Sergio Mattarella, bisogna anche essere «credibili, competenti» e soprattutto «imparziali», un valore questo «da coltivare attraverso la riservatezza riguardo ai processi». Basta con i giudici protagonisti o politicizzati, basta con i post selvaggi sui social. Le toghe non devono essere «condizionate da altri poteri» o «interessi». «Urgono riflessioni per definire regole deontologiche sui nuovi strumenti della comunicazione. L’uso improprio mette a rischio il prestigio della funzione». Non fa molti giri di parole il capo dello Stato quando nel pomeriggio riceve al Quirinale i tirocinanti della magistratura. «La qualità per voi è un dovere inderogabile sul quale si fonda il rapporto di fiducia con i cittadini. La qualificazione professionale è il primo strumento che vi legittima. La solidità giuridica delle decisioni garantisce l’autorevolezza dell’ordine». I 299 ragazzi freschi freschi di concorso ascoltano senza fiatare. Un liscio e busso preventivo che mostra l’ insoddisfazione del Colle per alcuni comportamenti. «Le scelte siano frutto di un’interpretazione in linea con la legge e coerenti con l’elaborazione giurisprudenziale». Non se ne può più di inchieste-spettacolo, di indagini temerarie non sostenute da una base solida, di «opinabili letture soggettive». E la parola chiave è riservatezza. Ancora troppe toghe sgomitano per un titolo di giornale o un’ospitata in tv. Per non parlare dell’abuso dei social, un aspetto che irrita non poco Mattarella. «Il serio rispetto della deontologia e la sobrietà nelle condotte individuali sono principi fondamentali». Si tratta non è solo di una questione «divieti», ma proprio di testa. I nuovi strumenti, «per la velocità e per l’ampiezza della platea dei destinatari», vanno maneggiati con cura. O meglio, evitati. Non si possono scrivere post sui processi di cui ci si occupa. Ma succede. Non dovrebbe essere un concetto difficile da capire per un laureato in legge, anzi al capo dello Stato assurdo doverlo ricordare. Come facile da comprendere dovrebbe l’invito al dialogo. «Per un equilibrato esercizio delle funzioni sono richieste particolari capacità e maturità, che si apprendono sul campo, sempre, anche alla mia età, attraverso l’ascolto e l’apertura al confronto». E del resto «sono elementi che contrassegnano la dialettica processuale».