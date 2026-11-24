Pagare meno, pagare tutti: no, non è una parola d’ordine sessantottesca e nemmeno il fortunato slogan del Cavaliere.

Semplicemente, secondo il capo dello Stato, è la formula virtuosa che può aiutare a sanare le casse della Repubblica. Perché, se da un lato versare le tasse «è un dovere inderogabile», dall’altro «il fisco deve essere equo», come è scritto pure sulla Carta. E quindi, giusto combattere l’elusione, ma sempre nel rispetto dei diritti costituzionali. Tanto più che oggi il sistema giudiziario «è tempestivo ed efficiente», possiede adeguati «strumenti tecnologici» ed è in grado di «tracciare la ricchezza senza intrusioni indebite e turbative nella vita privata dei cittadini».

Il fisco amico, direbbero a Palazzo Chigi. Pure per Sergio Mattarella la riscossione delle imposte deve smettere di essere il Terrore o la Grande Inquisizione e deve diventare un modello di collaborazione sociale.

«La giustizia tributaria è un’importante componente dell’architettura della Repubblica ed è tenuta a tutelare che il rapporto si svolga nel segno dei principi costituzionali». E la recente riforma del governo «ha accentuato il ruolo di garanzia di un sistema organizzato, imparziale e effettivo».

Il presidente parla al Quirinale, ricevendo ì magistrati tributari tirocinanti, proprio mentre nel dibattito tra i partiti è entrata la questione della patrimoniale e la tassazione degli extra profitti. Mattarella non vuole nemmeno sfiorare queste polemiche. Si limita a ricordare a che cosa servono le tasse, secondo quanto stabilito dai padri costituenti. «Sostenere, in ragione delle proprie possibilità, le spese relative ai beni e ai servizi pubblici: le scuole, gli ospedali, le strade. Di conseguenza tutti sono chiamati a contribuire alla loro realizzazione e al loro sostegno». Il criterio «è la progressività».

Poi certo, a nessuno piace pagare le gabelle. «Tutti auspichiamo comprensibilmente in un fisco più leggero, soprattutto nei periodi di crescenti esigenze. Naturalmente va sempre rammentato, ed è estremamente ovvio, che per contribuire meno bisogna contribuire tutti».

E non è solo una questione di matematica applicata al bilancio statale. «Si tratta di solidarietà economica e sociale. La violazione degli obblighi tributari ostacola la coesione sociale e l’unità nazionale».