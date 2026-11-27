Giovanni Falcone diceva che prima vengono i fatti e poi i teoremi. Da tempo però in Italia i teoremi precedono i fatti. È la stortura che è alla base del meccanismo mediatico-giudiziario che contrappone le procure del Paese e anima la categoria dei «mafiologi» che assegnano ai pentiti la stessa autorevolezza dei filosofi. Gianni De Gennaro è stato protagonista e vittima di questa perversione. Ne è stato vittima come servitore dello Stato, ruolo delicato che impone di mettere sempre al primo posto le istituzioni e quello che si considera in quel momento l’interesse del Paese al costo - parole sue - di assolvere «ai compiti che mi sono stati affidati, anche contro la mia volontà». E ancora di commettere «errori, ma sempre e soltanto per assolvere i miei doveri».

Ecco perché certe azioni debbono essere contestualizzate, debbono essere legate al tempo e agli uomini che in quel momento rappresentano le istituzioni cioè lo Stato. Altrimenti - De Gennaro dixit citando «il Contesto» di Sciascia - non si comprendono. E magari si danno false interpretazioni. Come quella di immaginare che la soffiata a D’Avanzo e Bolzoni a una settimana dal voto del ’94 che metteva in relazione Berlusconi con la mafia fosse stata un modo machiavellico per far saltar l’inchiesta. Un «non sense».

Appunto, contestualizziamo. Le elezioni del ’94 arrivano dopo due anni che la mafia spadroneggia. Lo Stato non controlla più il territorio, Falcone e Borsellino sono stati trucidati e il paese è governato dopo tangentopoli da un vertice istituzionale: il Capo dello Stato Scalfaro, il presidente del Senato Spadolini, della Camera Napolitano, il premier Ciampi. Questo è il vero governo che deve guadagnare tempo, siglare una tregua con la mafia per preparare la rivincita. In una lettera i famigliari dei mafiosi chiedono a Scalfaro di abolire il regime del carcere duro, il 41 bis. Dopo le bombe esplose con vittime e non esplose come avvertimento lo Stato nei primi dieci giorni del novembre ’93 non rinnova il 41 bis a 334 mafiosi. E gli attentati terminano. È il segnale di una tregua frutto di una trattativa. Trattativa che deve restare segreta: uno Stato che 15 anni prima era restato sordo con le Br per Moro non può dialogare con la mafia. Il «governo istituzionale» del ’93 - Scalfaro, Ciampi, Napolitano - è lo specchio del partito della «fermezza»: per cui trattare sì, ma in segreto. Sotto uno manto di ipocrisia.

Il personaggio chiave è il capo della polizia, Vincenzo Parisi, vero alter ego di Scalfaro. De Gennaro è il suo pupillo: è lui ad imporlo al vertice della Direzione anti-mafia. Per De Gennaro «obbedire» - uso il verbo della lettera - a Scalfaro e Parisi è obbedire alla Repubblica.

Tutto va liscio fino a quando non c’è l’imprevisto: nel gennaio del ’94 Berlusconi scende in campo e, 4 mesi dopo la trattativa, rischia di entrare nella stanza dei bottoni: il Cav, cioè l’estraneo, «l’eversore» secondo Scalfaro, l’ «amico» dell’esiliato Bettino Craxi, andando al Potere può scoprire tutto. Va fermato. Ad ogni costo. Magari usando DIA, commissione anti-mafia (Violante) e procura di Palermo (Caselli). A una settimana dal voto Berlusconi si impenna nei sondaggi. La «soffiata» di De Gennaro a La Repubblica è l’arma disperata per fermarlo: associare il nome di Berlusconi alla mafia è il siluro per affondarlo nelle urne. Comincia un ballon d’essai sulla procura che può avere l’inchiesta che coinvolge Berlusconi o Dell’Utri: Palermo, Caltanissetta, Trapani. Visto che non si arriva al punto Violante azzarda e lo dice a me che sono stato attaccato dal Cav in TV: «è a Catania». Mi dice Dell’Utri. In realtà a Catania l’indagato è Alberto il fratello di Marcello, ma in quel momento tutto fa il brodo. Conta solo rappresentare un Berlusconi con la coppola. Se fosse vero il teorema che De Gennaro fece la soffiata per far saltare l’inchiesta allora pure Violante doveva essere animato dallo stesso intento. Invece ha lo stesso obiettivo di De Gennaro: solo che io non sono un giornalista giudiziario, per me le carte sono metà notizia l’altra metà e chi me le dà e il suo fine. Scoppia un casino. La «strumentalità» dell’operazione la trasforma in un boomerang. Racconta Claudio Petruccioli all’epoca consigliere principe di Achille Occhetto: «Il pezzo di D’Avanzo favorì Berlusconi? Mi sembra un’antinomia. Ricordo, invece, l’incazzatura di Occhetto con Violante perché c’ero. Gli disse: «tu ora ti devi dimettere perché mi farai perdere le elezioni»». Ragiona oggi Michele Emiliano, già pm e amico di De Gennaro: «Non credo che quella soffiata, se c’è stata, servisse a far saltare l’inchiesta su Berlusconi semmai a metterlo in difficoltà sul piano elettorale. De Gennaro si trovò a lavorare con una commissione anti-mafia spostata a sinistra ma non è che lui fosse di sinistra. Il problema è che ora si scatenerà una guerra non tanto tra le procure ma tra polizia e carabinieri e non vedo gente capace di mettere pace».

Già, De Gennaro non era un uomo di sinistra, ma uomo delle istituzioni al servizio di chi le rappresentava in quel momento. All’epoca Scalfaro e Parisi. Poi Napolitano con cui condivideva il segreto. Quindi il Berlusconi, premier, nei giorni del G8 di Genova. Non può essere incasellato. Un obbedir tacendo al costo di fare errori. Come il ministro della polizia francese Fouché al servizio della Rivoluzione, di Napoleone e, di Luigi XVIII. Ci sono uomini le istituzioni e chi le rappresenta in quel momento. Come Violante che nel 2009 avvertì confidenzialmente Cicchitto e Quagliarello che «le cene galanti» avevano messo il Cav nei guai.

I tempi cambiano come gli interlocutori. Nel ’94 il guaio era che Berlusconi potesse conoscere i segreti del Palazzo. La guerra continuò. Nell’autunno del ’94 ha raccontato il card. Ruini prima di morire a Francesco Verderami Scalfaro gli chiese aiuto per far fuori il governo del Cav: gli rispose di no. A dicembre fu la Lega ad aiutarlo. Il Berlusconi primo durò appena sei mesi. I custodi di quei segreti più di vent’anni: il tempo che Scalfaro, Ciampi e Napolitano hanno trascorso al Quirinale. Alcuni servitori dello Stato, per motivi diversi, sono finiti nei guai: dal gen. Mori ad Ingroia. Altri come De Gennaro hanno goduto di un grande Potere, fino a quando quei segreti li hanno trasformati in bersaglio. Il punto vero è che la Storia dovrebbero scriverla gli storici, non le procure. Di ogni colore.