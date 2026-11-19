Centosedici cantine, cinque giorni di assaggi e un’attenzione particolare al Brunello 2022, atteso sui mercati a gennaio. Montalcino prepara la trentacinquesima edizione di Benvenuto Brunello, l’anteprima organizzata dal Consorzio della denominazione dal 19 al 23 novembre. Accanto al nuovo millesimo arrivano nei calici la Riserva 2021 e il Rosso di Montalcino 2025, con Moscadello e Sant’Antimo a completare il quadro della produzione del territorio.

Il primo esame spetta a quasi cento giornalisti, critici, ambassador e operatori italiani e stranieri, convocati il 19 e 20 novembre al Chiostro di Sant’Agostino per le degustazioni tecniche. La composizione della delegazione internazionale offre anche una piccola mappa degli interessi commerciali della denominazione. Gli Stati Uniti, primo mercato estero del Brunello, guidano le presenze, seguiti da Canada, Regno Unito e Germania. Dall’Asia arrivano rappresentanti di Giappone, Cina, Taiwan e Corea del Sud; il resto della platea comprende diversi Paesi europei, oltre a Brasile e Kenya.

Per gli appassionati l’appuntamento comincia sabato 21: dalle 10.30 alle 18 il Chiostro ospita i banchi d’assaggio con i produttori, aperti anche agli operatori. Le degustazioni proseguiranno fino a lunedì 23, dando la possibilità di confrontare interpretazioni e annate e di discuterne direttamente con chi segue vigne e cantine.

Il sabato concentra anche gli appuntamenti istituzionali. Il confronto «Made in Italy: costruire valore nel tempo | identità, reputazione, attrattività», moderato dal vicedirettore del Corriere della Sera Luciano Ferraro, mette allo stesso tavolo vino, formaggio, oreficeria e motori. Intervengono Giacomo Bartolommei, presidente del Consorzio del Brunello, Nicola Bertinelli per il Consorzio del Parmigiano Reggiano, Maria Cristina Squarcialupi, presidente di UNOAERRE e Federorafi, e Chiara Tognotti, responsabile Accessories & Merchandising del gruppo Piaggio. Il tema è come costruire e mantenere nel tempo il valore di prodotti riconoscibili per origine, storia e manifattura.

Nella stessa mattinata saranno presentate l’annata agronomica 2026 e la valutazione della vendemmia 2022 attraverso il modello Brunello Forma. Seguiranno il Premio Leccio d’Oro e lo svelamento della piastrella celebrativa, quest’anno firmata Vespa, con il direttore del design di Piaggio Marco Lambri. Anche lo scooter, dunque, avrà il suo posto nella memoria delle vendemmie di Montalcino.

Brunello con l’annata 2022 (LUCA FARINI)

Tre masterclass scandiscono il programma. Sabato alle 15 James Smith conduce in inglese un approfondimento sulle diverse espressioni di Brunello e Rosso; domenica alle 11 la Master of Wine Cristina Mercuri affronta «La piramide del Brunello: Tre espressioni dell’eccellenza di Montalcino». Entrambi gli incontri sono a pagamento. Lunedì alle 11 Gabriele Gorelli, anche lui Master of Wine, guiderà su invito una lettura delle annate 2020 e 2021 attraverso Brunello Forma.

Chiusa la tappa toscana, il calendario prevede ancora una trasferta: il 25 novembre Benvenuto Brunello arriva a Londra, per l’edizione riservata alla stampa e agli operatori britannici.