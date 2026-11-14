Capobianco, il pomodoro pugliese sbarca a Milano

Il pomodoro pugliese si mette sotto l’albero e fa tappa a Milano. Dall’1 al 5 dicembre Capobianco Organic Farm, azienda agricola di Manfredonia, apre in zona Brera un negozio temporaneo assieme ad Alamar Designs, marchio italiano di ceramiche per la tavola. Cinque giorni per scegliere conserve, sughi e creme, abbinarli a ceramiche dipinte a mano e comporre un regalo natalizio. L’iniziativa si chiama The Christmas Matinee e mette insieme due oggetti destinati a incontrarsi anche dopo le feste: un vasetto da aprire e una ceramica in cui servirne il contenuto.

Il punto di partenza è nei campi della Capobianco, dove i pomodori vengono coltivati e poi trasformati all’interno dell’azienda. Il progetto adotta pratiche di agricoltura biologica e rigenerativa, con attenzione alla cura del suolo e alla biodiversità. Le varietà sono selezionate per le caratteristiche organolettiche e danno origine a preparazioni differenti, dalle conserve al naturale ai pomodori essiccati. A completare la dispensa arrivano l’olio extravergine degli uliveti aziendali e ingredienti del territorio, come le mandorle biologiche della varietà Filippo Cea, utilizzate nella crema di pomodori secchi.

La produzione si articola in due linee. Quella dei Tradizionali raccoglie conserve di pomodoro, sughi pronti, pomodori secchi e semi-dry sott’olio e creme. Le conserve sono ottenute da pomodori raccolti e lavorati a mano, con procedimenti semplici; le altre preparazioni offrono consistenze e impieghi diversi, dal condimento della pasta alla fetta di pane per l’aperitivo. La linea Prestige punta anche sulla confezione: vasi di vetro trasparente, serigrafati con illustrazioni a colori, che lasciano vedere il prodotto e possono trovare un secondo uso una volta svuotati. Il contenitore resta così in cucina anche quando la conserva è finita.

Il passaggio dalla dispensa alla tavola è il tema della collaborazione milanese. Alamar Designs lavora su ceramiche dipinte a mano, con colori e disegni contemporanei. Per l’occasione i due marchi hanno preparato una confezione in edizione limitata che abbina le creme spalmabili Capobianco alla nuova Dipper Bowl di Alamar, una ciotola pensata per accompagnarle. Chi acquisterà la box durante il pop-up riceverà anche un pan bauletto salato realizzato dal pasticciere Cesare Murzilli. Sarà inoltre possibile scegliere liberamente tra alimentari e ceramiche, facendo confezionare sul posto il proprio assortimento con un biglietto dedicato.

Per chi ordina online, la proposta natalizia comprende quattro confezioni. La Conserve Prestige contiene quattro vasi serigrafati e mette a confronto varietà di pomodoro, colori e caratteristiche. La Sughi e Conserve riunisce invece passate, pomodori interi e sughi: una piccola scorta da utilizzare nella cucina quotidiana.

Più articolata la Degustazione, con sei prodotti tra pomodori al naturale, pomodorini semi-dry in extravergine, crema di pomodori secchi e mandorle e pomodori secchi sott’olio. Infine c’è la versione Degustazione con cappello, che affianca quattro specialità a un copricapo firmato dall’azienda. Il negozio temporaneo milanese sarà aperto tutti i giorni dall’1 al 5 dicembre, dalle 10 alle 19.