I settanta vignaioli rivoluzionari secondo Camuto

Piantare una vigna dove gli altri vedono soltanto problemi. Recuperare un’uva che nessuno vuole più. Spiegare in famiglia che si intende cambiare strada, possibilmente senza rovinare il pranzo della domenica. Il vino deve parecchio a queste forme di ostinazione, alle quali Robert V. Camuto dedica «Genio e follia nel calice – Settanta vignaioli che hanno sfidato le regole», pubblicato da Edizioni Ampelos: 296 pagine, 30 euro.

Giornalista statunitense residente in Italia, per molti anni firma di Wine Spectator, Camuto raccoglie una galleria di persone incontrate viaggiando tra vigne e cantine. Il volume riprende e rielabora anche una selezione dei reportage scritti per la rivista americana. A tenere insieme i settanta ritratti è una domanda che riguarda qualsiasi impresa: quando un’intuizione merita di essere seguita, soprattutto se tutti intorno suggeriscono di lasciar perdere?

Nel vino la risposta richiede pazienza. Tra la decisione di piantare e il momento in cui si potrà giudicare il risultato passano anni; nel frattempo cambiano i gusti, i mercati, talvolta gli equilibri familiari. Il confine evocato dal titolo si sposta con il tempo: una scelta giudicata irragionevole può diventare un precedente al quale altri si ispireranno. Camuto segue chi ha accettato questa incertezza, affidando il racconto alle biografie, alle conversazioni e alle ragioni delle singole scelte.

L’Italia occupa una parte importante del viaggio. Si attraversano le Langhe e la Valpolicella, l’Alto Adige e la Toscana, si scende nei Campi Flegrei, in Puglia e in Sicilia, fino alle vigne dell’Etna. La geografia permette di accostare problemi e percorsi diversi: il recupero di varietà dimenticate, gli investimenti in territori difficili, il confronto fra generazioni, l’affermazione delle donne in un ambiente a lungo dominato dagli uomini. Le discontinuità familiari diventano occasioni di cambiamento; la fedeltà a un luogo può richiedere di rivedere proprio le abitudini ereditate.

Accanto ai produttori italiani compaiono alcuni nomi di grande peso del vino francese. Ci sono Anselme Selosse per lo Champagne, Aubert de Villaine della Romanée-Conti e Alexandre de Lur Saluces, figura legata alla storia di Château d’Yquem. Si arriva poi in Provenza, dove John Malkovich affianca al mestiere di attore quello di produttore e firma un assemblaggio eccentrico. Una presenza che allarga la compagnia e introduce un’altra strada possibile verso la vigna.

La posizione dell’autore aiuta a collegare questi mondi. Camuto conserva la curiosità dell’osservatore straniero e possiede la familiarità maturata vivendo in Italia e frequentandone i protagonisti. Il suo campo d’indagine comprende le contraddizioni di un settore che custodisce le tradizioni e continuamente le modifica.

La prefazione riunisce Gabriele Gorelli, Andrea Lonardi e Pietro Russo, i primi tre italiani ad avere ottenuto il titolo di Master of Wine. Al centro della loro riflessione ci sono le relazioni fra produttori e la capacità di lavorare insieme per il futuro dei territori. Anche l’ostinazione, ogni tanto, ha bisogno di compagnia.