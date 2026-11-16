Il caso-Uliassi e la morte della critica

Giovedì scorso, a Piacenza, durante la presentazione della guida Michelin Italia, due sono stati i momenti più intensi: quando all’inizio della cerimonia è stato chiesto un applauso alla grande Nadia Santini del Pescatore di Canneto, scomparsa pochi giorni prima; e quando al termine dell’elenco dei tre stelle chi è bravo in aritmetica ha capito che tra i tredici chef in cima non c’era più Mauro Uliassi, forse non il più bravo chef italiano ma di certo il più amato dagli addetti ai lavori. Allora Massimo Bottura, il leader spirituale della comunità, ha chiesto «un applauso per Mauro e Catia». Che, ci mancherebbe, è scattato copioso. Un lutto e una perdita di una stella sullo stesso piano. Vuol dire che un downgrade nella più importante (ehi, non ho detto la più competente) guida gastronomica è un po’ come morire? A giudicare dalla sfilza di «commemorazioni» dello chef di Senigallia comparse sui social nelle ore e nei giorni successivi, parrebbe proprio di sì. Ora, qui non è in discussione il valore di Uliassi, che resta una grande tavola italiana. Né la decisione in sé: gli ispettori della bibbia francese avranno pur visto qualcosa sfuggito ad altri. Né ancora il diritto, vissuto con sempre crescente fastidio, che i cugini possano decidere i buoni e i cattivi in casa nostra, spiegandoci di fatto chi dobbiamo essere: glielo abbiamo concesso noi, dando così tanto pregio alle stelle rispetto a forchette e cappelli autoctoni. Qui è in discussione il diritto alla critica: nella scena gastronomica attuale sembra essersi perso il senso del rimprovero, del passo falso, del sei meno meno. Tutto nella narrazione deve essere bello, lirico, un «magnifico scenario» privo di penne blu. E una bocciatura, se di bocciatura si può parlare (due stelle sono pur sempre un bel tesoretto) diventa una tragedia greca. Anzi, marchigiana.