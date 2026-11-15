Moser, una nuova cantina sotterranea

Quattro anni sui lieviti per il Rosé, più di tredici per la Riserva Tracce. Sulle colline a nord di Trento i cugini Carlo e Matteo Moser hanno scavato sotto i filari per fare posto alle bottiglie di Trentodoc e ai tempi lunghi del loro affinamento. La nuova cantina si chiama DOME e completa Maso Warth, il piccolo borgo a 350 metri di quota, affacciato sulla città, dove l’azienda ha trasferito la produzione nel 1988. Per chi guarda la collina è cambiato poco. In superficie c’è ancora il vigneto e l’ingresso è uno dei pochi indizi di quel che gli sta sotto.

L’idea risale a quando i due cugini cominciarono a prendere in mano l’azienda, negli anni Duemila. A fondarla a Palù di Giovo, in Val di Cembra, erano stati nel 1979 Francesco e Diego Moser, cresciuti in una famiglia che da generazioni coltivava la vite. A quell’anno risalgono i primi vini fermi, che portano il marchio Warth. Per le bollicine, alle quali la famiglia avrebbe dato il proprio cognome, si dovette aspettare il 1984, l’anno del record dell’ora di Francesco. I chilometri percorsi in bicicletta finirono sull’etichetta del 51,151 Brut, la cuvée di Chardonnay e Pinot nero che ancora oggi è il vino più rappresentativo della casa.

A Maso Warth, dove gli edifici si raccolgono intorno a una residenza vescovile del Seicento, mancava uno spazio destinato alle bottiglie negli anni che separano la vinificazione dalla vendita. L’inaugurazione chiude un percorso di quindici anni in cui i due cugini hanno lavorato sia sulle tecniche di coltivazione sia su quelle di cantina. Spiega Carlo Moser «DOME nasce dall’esigenza di creare uno spazio dedicato allo stoccaggio e all’affinamento delle bottiglie Trentodoc. La sua realizzazione ha permesso di riunire a Maso Warth tutte le fasi del processo produttivo, dalla cura del vigneto alla bottiglia. Un traguardo importante nella nostra visione di futuro».

Per stabilire quanto scavare, l’architetto Ugo Bazzanella è partito dalle stime di produzione e dallo spazio che serve in cantina per spostare i cestoni carichi di bottiglie. Da qui le altezze quasi monumentali e l’ampiezza dei passaggi che collegano i nuovi ambienti a quelli esistenti. Sottoterra la temperatura si mantiene naturalmente fra i 13 e i 16 gradi. Gli impianti di climatizzazione limitano ulteriormente gli sbalzi termici, regolano l’umidità e filtrano l’aria. Il nome DOME richiama l’immagine di una cupola che protegge il vino. All’interno, le pareti inclinate, le luci e le prospettive che si aprono nei tunnel laterali evocano il raccoglimento di un edificio religioso.

La cantina sotterranea è una tappa della visita al maso insieme ai vigneti e ai locali di vinificazione. In sala degustazione si ritrovano nel bicchiere anche le due terre della famiglia. Per il Rosé Extra Brut si raccoglie soltanto Pinot nero a Maso Warth, mentre per il Brut Nature millesimato si assemblano gli Chardonnay di due vigne, una sulla collina di Trento e l’altra in Val di Cembra. Il vino matura sui lieviti per oltre sessanta mesi. Con il Blauen si torna al Pinot nero, questa volta vinificato in bianco per un Blanc de Noirs millesimato che affina per più di sei anni. L’attesa più lunga spetta a Tracce, Chardonnay in purezza ed Extra Brut, l’unico Trentodoc di casa Moser a portare in etichetta la menzione Riserva.