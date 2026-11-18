Trenta coperti, due sale, circa duecento etichette e una cucina che invita gli ospiti a fare assaggiare tutto a tutti. A Napoli, in via Santa Teresa a Chiaia, apre Sisina, osteria contemporanea che affida il proprio manifesto a tre parole: «Piatti, Piattini e Vini». Un nome dal suono domestico, di quelli che sembrano appartenere a una zia o a una nonna, per un locale costruito intorno alla possibilità di fermarsi per un bicchiere e decidere strada facendo quanto allungare la serata.

Lo spazio è raccolto: al piano d’ingresso ci sono pochi tavoli e un bancone dove accomodarsi in due o tre, al piano superiore una seconda sala. Le dimensioni suggeriscono conversazioni a distanza ravvicinata e un rapporto diretto con chi serve. La formula lascia scegliere tra una sosta breve, qualche assaggio condiviso e una cena completa. A tenere insieme le diverse occasioni è la cucina di Marco Carbone, che porta a Chiaia un percorso maturato tra Pompei ed Ercolano.

Carbone è passato dal President di Pompei, una stella Michelin, e dall’Osteria Dante di Ercolano. Qui ha incontrato il ristoratore Marco Ausiello e trovato lo spazio per mettere a fuoco una propria direzione. Dopo un’esperienza al Line Restaurant, sempre a Ercolano, lo chef torna a lavorare con Ausiello nel nuovo indirizzo napoletano. Il menu racconta una cucina aperta a ingredienti e condimenti di provenienze diverse, con preparazioni che si prestano a occupare il centro della tavola.

La ricciola arriva cruda, accompagnata da salsa ponzu e limone salato; la triglia è croccante, con un battuto di pomodoro e senape. Ci sono piccoli panini con alici del Cantabrico e burro salato, mentre la millefoglie di patate mette insieme fichi, pioppini e castagne. Tra acidità, sapidità e consistenze, il repertorio alterna pesce e vegetali e concede ai piattini la stessa attenzione riservata alle portate maggiori. Il formato permette di comporre il pasto secondo appetito e curiosità, moltiplicando gli assaggi se il tavolo è disposto a spartirseli.

I soci sono tre, con esperienze differenti. Ausiello, 45 anni, laureato in ingegneria, lavora nella ristorazione da vent’anni e ha aperto, tra gli altri, Cratere e Osteria Dante a Ercolano. Sommelier e socio dell’Onaf, l’organizzazione degli assaggiatori di formaggio, segue con Carbone l’impostazione gastronomica e la selezione delle materie prime. Giuseppe Riccio porta l’esperienza gestionale maturata a Milano alla guida di catene di ristoranti, occupandosi degli aspetti organizzativi e del servizio. Alfonso Oliva ha una formazione economica, è sommelier AIS e lavora da quindici anni nell’organizzazione di eventi.

La cantina è affidata alla sommelier Teresa Improta: circa duecento etichette italiane e straniere, con una selezione orientata ai piccoli produttori e numerose proposte al calice. Un’ampiezza che consente di cambiare vino durante la cena o di accompagnare soltanto un paio di piattini. Sisina apre dal martedì al sabato dalle 18,30 a mezzanotte, il sabato anche a pranzo. Domenica e lunedì si riposa.