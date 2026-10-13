Torna il 15 ottobre la Milano Food Week

È la settimana del cibo a Milano. Anzi, la Milano Food Week 2026, perché nel capoluogo lombardo tutto è week. Una kermesse che fa ritorno in città dopo qualche anno di assenza (l’ultima edizione risale al 2019, prima del Covid, un mondo fa) ma con un format rinnovato, che non ha la pretesa di essere né una festa né un festival, bensì un luogo di riflessione su temi come biodiversità, sostenibilità, benessere e cambiamenti nelle abitudini alimentari e negli acquisti.

Milano food week

La Milano Food Week, organizzata da SG Company e GoodGuys con il patrocinio del Comune, si svolgerà dal 15 al 18 ottobre e prevede incontri, degustazioni e attività distribuite in città, anche se il centro degli incontri sarà Identità Golose Milano, l’hub di via Romagnosi 3, a due passi dalla Scala, dove si svolgeranno tre giornate tematiche.

La prima, giovedì 15, sarà dedicata alla Biodiversità nel piatto e coinvolgerà Università di Milano-Bicocca, National Biodiversity Future Centre (NBFC), centro di ricerca Best4Food e Andriani Spa. Si parlerà di biodiversità alimentare, sostenibilità delle filiere, recupero dei sottoprodotti, nutraceutica e benessere.

Due gli appuntamenti: dalle 10 alle 12, l’incontro “Dalla pianta al piatto”, con Jessica Frigerio, Stefania Pagliari e Ilaria Bruni, dedicato a tracciabilità, chimica degli alimenti e valorizzazione dei sottoprodotti; dalle 12 alle 13, la tavola rotonda “Dal piatto alla società”, con Massimo Labra, direttore scientifico NBFC. Sono

annunciati anche uno show cooking con degustazione, laboratori sensoriali aperti al pubblico e alle scuole e la mostra “Il cibo al microscopio”, con immagini provenienti dai laboratori di ricerca. Il tuo comunicato specifica che la degustazione sarà gratuita e dedicata alla pasta Felicia.

Venerdì 16 un focus sul cambiamento della figura del consumatore: dalle 10 alle 12 incontro e tavola rotonda gratuiti a cura di Centromarca sul tema “Il consumo di marca: tra individualismo e centralità del benessere”: si discuterà di come salute, sostenibilità, trasparenza e ricerca di esperienze personali influenzino la spesa e il consumo fuori casa. Tra i partecipanti, Vittorio Cino e Laura Cavalli di Centromarca e rappresentanti di Cantine Riunite & Civ, Bonduelle, Danone Nutricia e Sanpellegrino. Modererà Maria Teresa Manuelli, direttrice editoriale di Edizioni DM.

Sabato 17 si parlerà invece di Benessere e nuovi consumi. Dalle 10 alle 12 si terrà un incontro gratuito con YouGov sui nuovi comportamenti d’acquisto in tema di longevità, nutrizione personalizzata, rapporto tra alimentazione e salute mentale, nuove formule di ristorazione e ruolo del cibo nella socialità. Spazio anche alle bevande senza alcol o a basso contenuto alcolico e al consumo più consapevole.

Ci saranno anche diverse attività in città: dal 15 al 18 ottobre, “Milano in a Sample”, un itinerario gastronomico nei locali aderenti in diversi quartieri. Il 15 una corsa con Hard Run Club dalla birreria Magutt, in via Lambro 11, indicativamente tra le 18.15 e le 18.45; il 16 “Re-sample: Siamo alla Frutta!”, uno spazio con frutta e verdura recuperate all’Ortomercato e distribuite al pubblico nell’Edicola Castello di piazza Cadorna, con dj set e musica; e il 17 “Dentro il cibo”, un laboratorio per bambini e famiglie a Identità Golose, in collaborazione con Milano-Bicocca, NBFC e Best4Food. Spazio anche a cooking show, ASMR, mixology, fotografia e alle “Vie dei Sapori”. Il programma è in via di definizione, meglio informarsi sul sito www.milanofoodweek.it.