Ecovacs, le offerte per il Black Friday: robot lava-aspira da meno di 300 euro

Si parte da soli 284 euro per un robot aspirapolvere e lavapavimenti, si arriva a 899 euro per il nuovo top di gamma Deebot X12S OmniCyclone con Care Kit. Le offerte di novembre di Ecovacs coprono diverse fasce di prezzo e comprendono anche un robot per lavare i vetri. Amazon propone tre modelli in promozione dal 10 al 30 novembre, mentre da Unieuro alcuni sconti proseguono fino al 4 dicembre.

Le tre offerte su Amazon

Ecovacs black friday

Il primo lava-aspira pavimenti in offerta è il Deebot T90S Pro Omni White, che passa da 799 a 499 euro: 300 euro in meno rispetto al prezzo di riferimento per un robot che aspira e lava i pavimenti. Qui c’è un mocio a rullo che viene costantemente lavato con acqua pulita.. La stazione OMNI si occupa dello svuotamento della polvere, del lavaggio finale e dell’asciugatura del rullo.

Per chi ha un budget maggiore c’è il Deebot X12S OmniCyclone Care Kit, praticamente l’ultimo top di gamma presentato dal produttore e proposto a 899 euro invece di 1.299 euro. Il risparmio sul prezzo di listino è di 400 euro, circa il 31% in meno. Resta il più costoso, ma è anche quello tecnologicamente più evoluto per chi ha esigenze di pulizia più particolari.

La terza promozione riguarda il robot che pulisce le finestre: Winbot W3 Omni scende da 699 a 499 euro, con una riduzione di 200 euro sul listino. È un robot lavavetri in offerta fino al 30 novembre come per gli altri modelli su Amazon.

Ecovacs black friday

Le offerte da Unieuro e MediaWorld

Il prezzo più basso tra quelli annunciati per le offerte che anticipano il Black Friday 2026 si trova da Unieuro: Deebot T50 Omni Gen 3 Black costa 284 euro invece di 399 euro e la promozione è attiva dal 12 novembre al 4 dicembre.

Si tratta di un’occasione ghiotta per chi cerca un robot di fascia media che possa lavare e aspirare i pavimenti contemporaneamente, un’idea per chi non ha ancora provato questa tecnologia e vuole approcciare il mondo dei robot lava-aspira senza investire cifre più alte..

Sempre da Unieuro troviamo Deebot T90 Pro Omni Black che passa da 799 a 399 euro: il prezzo si dimezza e lo sconto sul listino è dii 400 euro. L’offerta vale dal 9 novembre al 4 dicembre.

Dal 19 al 30 novembre, infine, MediaWorld propone il Deebot T90S Pro Omni Care Kit a 499 euro (prezzo di listino: 799 euro). Il prezzo coincide con quello del T90S Pro bianco su Amazon, ma qui la confezione è la Care Kit con una serie di accessori inclusi