Con il modello L50 Ultra CE Dreame porta in fascia media quasi tutto ciò che fino a un anno fa era riservato ai robot da oltre mille euro: 28.000 Pa di aspirazione, spazzola laterale e moci che escono dal corpo per arrivare negli angoli, lavaggio dei moci a 80 °C e una stazione che svuota, lava, asciuga e dosa il detergente da sola. Insomma un prodotto completo a un prezzo accattivante, con inevitabili mancanze rispetto ai modelli top (il riconoscimento degli oggetti con telecamera e il sensore di sporco nella base) che però non tolgono molto alla completezza di questo robot aspirapolvere. Lo abbiamo provato ed ecco il risultato.

Design e stazione base

Il robot misura 35 × 35 cm per 9,7 cm di altezza e pesa 3,89 kg: abbastanza basso da passare sotto molti divani e letti. La stazione PowerDock è invece ingombrante (45,7 × 34 × 59 cm per quasi 9 kg) e va prevista in un punto con spazio libero davanti: è insomma una soluzione per chi ha un appartamento che permette di posizionarlo nel modo giusto. In cambio si ha un dispositivo completo, capace di svuotare il contenitore da 250 ml in un sacchetto da 3,2 litri che dura (dice Dreame) fino a 100 giorni. In più ha delle caratteristiche avanzate: lava i moci con acqua fino a 80 °C e li asciuga ad aria calda; dosa automaticamente il detergente; gestisce un serbatoio pulito da 4,5 litri e uno sporco da 4 litri, con un kit opzionale che può collegarlo direttamente a carico e scarico.

La vera novità di questo modello è la piastra di lavaggio AceClean DryBoard: si tratta di un pezzo unico con 20 ugelli che spruzzano acqua pulita mentre i moci ruotano contro la superficie, così piastra e moci si puliscono insieme. L’unica parte da smontare e sciacquare è il filtro, una soluzione comoda bella rispetto alle vecchie vaschette con listelli da grattare a mano. In confezione ci sono già un sacchetto di ricambio, il prolungamento della rampa ed anche 200 ml di detergente.

Aspirazione, spazzole e navigazione

Il motore TurboForce di sesta generazione dichiara 28.000 Pa, un valore che in questa fascia di prezzo non ha quasi rivali. I livelli selezionabili sono cinque, da Silenzioso a Max+, con l’ultimo riservato alla modalità aspira-poi-lava. La spazzola principale è in gomma, la soluzione migliore per chi ha animali (nel nostro caso) o capelli lunghi (un po’ meno….) perché si aggroviglia molto meno delle setole. La spazzola laterale SideReach si allunga quando il robot arriva in un angolo o costeggia la base curva di un mobile: il passaggio è accurato, e il robot non lascia le solite strisce di polvere.

Per orientarsi L50 Ultra CE usa il classico LiDAR sul dorso, affiancato da un sensore frontale a luce strutturata 3D che riconosce scarpe, cavi, ciotole e giocattoli e li aggira. Come detto non c’è la telecamera con riconoscimento AI degli oggetti: è il compromesso principale del modello. In ogni caso il sistema può memorizzare le mappe di quattro piani, permettere zone vietate e muri virtuali, supera gradini fino a 2 cm. Dunque lo potete utilizzare anche nelle case che si sviluppano in verticale. Sui tappeti il sensore a ultrasuoni li riconosce e il robot solleva i moci di 10,5 mm: si può scegliere se evitarli, attraversarli senza pulirli, aspirarli alla massima potenza o passarli due volte a velocità ridotta.

Lavaggio pavimenti

Il sistema DuoScrub usa due moci rotondi in microfibra che girano ad alta velocità premendo sul pavimento, con l’umidità regolabile su 32 livelli. Mentre MopExtend RoboSwing fa oscillare il mocio verso l’esterno fino a 4 cm per raggiungere battiscopa, gambe dei tavoli e lo spazio sotto il letto: anche in questo caso la precisione è molto alta. Il lavaggio dei moci in base prevede tre modalità (Leggero, Standard, Profondo) e quattro temperature:

Normale , senza riscaldamento, per risparmiare energia;

, senza riscaldamento, per risparmiare energia; 45 °C per polvere e macchie a base di amido;

per polvere e macchie a base di amido; 60 °C per lo sporco grasso;

per lo sporco grasso; 80 °C per la massima igiene.

Gli 80 °C sono misurati all’uscita della base con una stanza a circa 23 °C, quindi il valore reale può variare. Dopo ogni ciclo l’asciugatura ad aria calda evita i cattivi odori, un altro problema superato che si presenta nelle basi economiche. L’unico limite è che i moci non si possono sganciare automaticamente, e questo conta su tappeti a pelo lungo dove è meglio pianificare zone di sola aspirazione.

App, autonomia e funzioni smart

L’app Dreamehome è una delle più complete in circolazione. La funzione CleanGenius adatta la pulizia a ogni stanza in base a pianta, pavimento e arredi, suggerisce le modalità e genera un resoconto di ogni passaggio. Si possono aggiungere o saltare stanze a pulizia in corso, programmare i passaggi giornalieri e salvarli come scorciatoie, anche nei widget della schermata Home e su Apple Watch. Per chi ha animali c’è una modalità dedicata: segnando in mappa cucce e ciotole, il robot ripassa due volte quelle zone e usa meno acqua perché il pavimento asciughi prima. Ci sono anche il blocco bambini e una modalità a rumorosità ridotta.

La batteria da 5.200 mAh garantisce, secondo quanto dichiarato, fino a 231 minuti e 156 mq in sola aspirazione al livello Silenzioso: senza aver misurato il tutto alla perfezione, si può dire che la promessa è comunque sincera. Ovviamente con potenza e lavaggio attivi i numeri scendono. La ricarica è veloce e si può programmare nelle fasce orarie a tariffa ridotta. Il robot funziona con Alexa, Siri e Google Home, mentre il supporto Matter è annunciato con un prossimo aggiornamento software. In ogni caso si tratta dunque di un prodotto molto interessante, soprattutto anche nel prezzo che fino al 30 novembre è in promozione a 399 euro. il listino poi salirà a 599, per cui - se volete una soluzione di pulizia affidabile e completa - approfittatene.