Aspirare polvere, capelli e briciole e lavare il pavimento con un solo dispositivo è il compito del Lefant M280, il nuovo robot lanciato per l’Europa e in offerta con il 50% di sconto per il Black Friday. Su Amazon passa dai 699,99 euro di listino a 349,99 euro. Le offerte, attive fino al 30 novembre, includono altri quattro robot e un aspirapolvere senza fili.

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Lefant M280: come funziona il lavaggio a rullo

Il Lefant M280 a 349,99 euro è interessante perché ha una potenza d’aspirazione dichiarata fino a 20.000 Pa a un rullo lavapavimenti largo 20 centimetri. Durante il lavoro, il rullo viene costantemente lavato con acqua pulita e un raschiatore in basso rimuove lo sporco raccolto. Per le macchie più difficili, il rullo è in grado di esercitare 15 N di pressione sul pavimento.

Il rullo può estendersi lateralmente per avvicinarsi ai bordi di pareti e mobili. Quando rileva un tappeto, si solleva di 10 millimetri e il robot aumenta l’aspirazione. Il corpo misura 28 per 29,5 centimetri ed è alto 9,5 centimetri: questo permette al robot di passare sotto ai mobili, ai letti e ai divani più bassi oltre ad essere più agile tra le gambe delle sedie.

Un’altra particolarità riguarda la raccolta della polvere perché c’è un contenitore trasparente da un litro che è lavabile e si svuota a mano, senza sacchetti da acquistare. Un altro vantaggio rispetto alle stazioni tradizionali è che non c’è più la fase in cui il robot viene svuotato dalla stazione con una forte aspirazione che potrebbe dar fastidio agli animali domestici vista l’intensità del rumore.

La bocchetta di aspirazione, poi, elimina la spazzola centrale evitando così da evitare che possano avvolgersi peli e capelli, riducendo la necessità di una pulizia manuale periodica.

La stazione di ricarica è più compatta perché elimina il classico sacchetto per la polvere e ospita solo due serbatoi separati: tre litri per l’acqua pulita e due litri per quella sporca. Dall’app si programmano le pulizie e si regolano aspirazione e quantità d’acqua utilizzata (3 livelli per entrambi i parametri), si gestisce il robot e la connessione tramite Google Assistant o Amazon Alexa.

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Le altre offerte e il robot per tutti da 109 euro

Allo stesso prezzo del M280 si trova il Lefant M5 Pro a 299,99 euro utilizzando il coupon in pagina direttamente da Amazon.

Per scendere sotto i 200 euro bisogna usare i codici promozionali. Il Lefant M210 Pro Omni grigio, con lavaggio a rullo e aspirazione dichiarata di 20.000 Pa, è proposto a 239,99 euro: inserendo il codice XGOR07PO si ottiene un ulteriore 17% di sconto, per un totale di 199,19 euro.

Il Lefant M210 Omni, anch’esso con rullo e aspirazione dichiarata di 20.000 Pa, è scontato a 179,99 euro applicando il codice 08D0JA66.

C’è poi un’occasione interessante per chi vuole provare un robot aspirapolvere ma non è ancora convinto o necessita di un robot economico per un secondo locale dove non vuole spendere troppo, ad esempio il garage o una cantina: Lefant M330 Pro, modello con mappatura della casa e aspirazione da 5.000 Pa. Costa 139,99 euro, che diventano 109,19 euro con il codice Q26Z6J6 e che applica uno sconto aggiuntivo del 22%.

Per chi preferisce occuparsi direttamente delle pulizie, infine, c’è uno sconto anche per Lefant V1 a 109,99 euro, aspirapolvere senza fili che taglia il prezzo rispetto ai 339,99 euro di listino (con uno sconto del 68%).