T90S Pro Omni diventa ancora più interessante rispetto al suo listino perché è in grado di offrire alcune caratteristiche della fascia più alta, specie per il lavaggio dei pavimenti, ad un prezzo che con gli sconti attuali scende a 499 euro su Amazon con un taglio di 300 euro sul listino.

Nella prova convince soprattutto il lavaggio, grazie a un rullo che affronta impronte e macchie senza trascinare per tutta la stanza lo stesso panno sporco, e la potenza aspirante aumentata diventa utile in diverse situazioni.

I numeri di Ecovacs T90S Pro Omni

Ecovacs T90S Pro Omni (Luigi Melita)

Il rullo in microfibra è largo 27 centimetri e viene risciacquato continuamente con acqua pulita e soluzione detergente, in maniera simile a quanto accade con le scope lavapavimenti.Inoltre può sporgere lateralmente di 1,5 centimetri per avvicinarsi ai battiscopa.

Rispetto al precedente T90 Pro Omni, l’aspirazione sale da 30.000 a 40.000 pascal e l’aumento di potenza è stato utile soprattutto sui tappeti nelle piastrelle dalle fughe più profonde del solito. Sui pavimenti tradizionali già i 30.000 pascal erano più che sufficienti, a meno di non aver a che fare con pietrisco di dimensioni importanti.

La batteria da 4.000 mAh, nell’uso della prova, ha consentito di pulire un appartamento di circa 120 quadrati con una carica, lasciando anche spazio per appartamenti più grandi.

La stazione di carica raccoglie la polvere in un sacchetto da 2,5 litri, dosa il detersivo, lava il rullo con acqua calda fino a 75 gradi e lo asciuga con aria calda per evitare che resti umido e poco igienico. A noi resta il compito di riempire il serbatoio dell’acqua pulita (da quattro litri) e svuotare quello dell’acqua sporca da 2,2 litri, più piccola perché parte dell’acqua resta sul pavimento e poi evapora.

Come va? La prova tra macchie e tappeti

Ecovacs T90S Pro Omni (Luigi Melita)

Le impronte lasciate dalle scarpe bagnate, tipiche delle giornate di pioggia dove si porta in casa anche un po’ di fango e terra, vengono eliminate facilmente. Con una macchia di salsa leggermente secca sono serviti invece un paio di passaggi per rimuoverla quasi del tutto, dipende dal tipo di liquido/semi-liquido e dal tipo di pavimento (poroso o liscio).

Il rullo lavora bene vicino a mobili e battiscopa con una pulizia a filo che lascia pulito al punto che basta una pulizia di fino manuale ogni tanto per completare l’opera. Non raggiunge completamente gli angoli però: qui la spazzola laterale arriva a raccogliere la polvere, mentre per lavare fino in fondo serve ancora un intervento manuale.

Buona anche la gestione dei capelli lunghi, che durante i test hanno lasciato pochi residui impigliati nelle spazzole e sui tappeti il rullo si alza di 15 millimetri e viene isolato tramite una copertura che evita il gocciolio.

Bene il rilevamento degli ostacoli, con un buon riconoscimento degli oggetti anche sui pavimenti non chiari, e buona la navigazione ma il sistema privo di torretta ha dei limiti che costringono il robot a ri-orientarsi ogni tanto perché manca la vista a 360 gradi.

Prezzo e offerta Black Friday

Ecovacs T90S Pro Omni costa 799 euro di listino. Per il Black Friday 2026 la versione bianca è proposta su Amazon a 499 euro. A questa cifra è una scelta interessante soprattutto per chi cerca un lavaggio efficace e con poche operazioni da svolgere a mano, oltre a volere una potenza aspirante a prova di tappeti. Per chi ha già il T90 Pro Omni non si tratta invece di un aggiornamento necessario.