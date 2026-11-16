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La stanza di Feltri

Nella dittatura del campanello meno allarmismi e più allerta

Gli hacker hanno capito perfettamente il meccanismo. Non devono necessariamente sfondare la cassaforte: basta che ci convincano che ogni volta che scatta l’allarme si tratta di uno scherzo

Vittorio Feltri
Controlli dei carabinieri per allarme bomba al Liceo Salvatorelli di Marsciano, 12 novembre 2026. ANSA/US CARABINIERI +++ UFFICIO STAMPA CARABINIERI +++ FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI +++ NPK +++
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Ho l’impressione che i falsi allarmi degli hacker terroristi funzionino come le spie del cruscotto delle moderne autovetture. Si accendono, si controlla, non c’è alcunché. La cosa si ripete fino a quando uno pensa: «Il solito falso allarme». E non controlla. E fonde il motore. Come ci si difende? La diagnosi penso sia giusta, la terapia non ce l’ho.

Paolo Luchessa

Caro Paolo, la sua diagnosi è corretta. E, mi permetta, persino troppo intelligente per i tempi che corrono. Il problema è che viviamo nell’epoca in cui l’allarme è diventato più importante del pericolo. Ci avvisano di tutto, continuamente, con una tale insistenza che alla fine non diamo più retta a niente. È la dittatura del campanello: suona sempre, anche quando non c’è nessuno alla porta. Gli hacker, poi, hanno capito perfettamente il meccanismo. Non devono necessariamente sfondare la cassaforte: basta che ci convincano che ogni volta che scatta l’allarme si tratta di uno scherzo. Al decimo avviso, il cittadino sbuffa, il dirigente si annoia, il responsabile della sicurezza va a prendere il caffè. E il malintenzionato ringrazia, entra e si accomoda in salotto. La faccenda è seria, ma non bisogna trasformarla in una tragedia greca. La tecnologia è una meraviglia, purché non venga affidata a imbecilli convinti che basti comprare un programma antivirus per dormire sonni tranquilli. La sicurezza informatica non è un soprammobile da esibire agli ospiti: richiede controlli, competenza, aggiornamenti e soprattutto attenzione. Quella merce rarissima che oggi scarseggia persino nei consigli di amministrazione. Quanto alla terapia, comincerei da una regola elementare: mai ignorare un allarme soltanto perché ieri era falso. Sarebbe come smettere di guardare il livello dell’olio perché per tre volte la spia si è accesa per errore. Il motore, prima o poi, presenta il conto. E non accetta pagamenti a rate. Naturalmente, servono anche sistemi capaci di distinguere il pericolo vero dal rumore di fondo. Perché non si può pretendere che un essere umano viva perennemente con il cuore in gola: persino il più zelante dei paranoici, dopo un po’, si concede una pausa. Insomma, caro lettore, la sua terapia è semplice: meno allarmismo, più allerta. E soprattutto meno fiducia cieca nelle macchine e più intelligenza umana. Sempre ammesso che se ne trovi ancora un esemplare funzionante. E la cosa, purtroppo per tutti noi, è tutt’altro che scontata.

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