Nella dittatura del campanello meno allarmismi e più allerta

Ho l’impressione che i falsi allarmi degli hacker terroristi funzionino come le spie del cruscotto delle moderne autovetture. Si accendono, si controlla, non c’è alcunché. La cosa si ripete fino a quando uno pensa: «Il solito falso allarme». E non controlla. E fonde il motore. Come ci si difende? La diagnosi penso sia giusta, la terapia non ce l’ho.

Paolo Luchessa

Caro Paolo, la sua diagnosi è corretta. E, mi permetta, persino troppo intelligente per i tempi che corrono. Il problema è che viviamo nell’epoca in cui l’allarme è diventato più importante del pericolo. Ci avvisano di tutto, continuamente, con una tale insistenza che alla fine non diamo più retta a niente. È la dittatura del campanello: suona sempre, anche quando non c’è nessuno alla porta. Gli hacker, poi, hanno capito perfettamente il meccanismo. Non devono necessariamente sfondare la cassaforte: basta che ci convincano che ogni volta che scatta l’allarme si tratta di uno scherzo. Al decimo avviso, il cittadino sbuffa, il dirigente si annoia, il responsabile della sicurezza va a prendere il caffè. E il malintenzionato ringrazia, entra e si accomoda in salotto. La faccenda è seria, ma non bisogna trasformarla in una tragedia greca. La tecnologia è una meraviglia, purché non venga affidata a imbecilli convinti che basti comprare un programma antivirus per dormire sonni tranquilli. La sicurezza informatica non è un soprammobile da esibire agli ospiti: richiede controlli, competenza, aggiornamenti e soprattutto attenzione. Quella merce rarissima che oggi scarseggia persino nei consigli di amministrazione. Quanto alla terapia, comincerei da una regola elementare: mai ignorare un allarme soltanto perché ieri era falso. Sarebbe come smettere di guardare il livello dell’olio perché per tre volte la spia si è accesa per errore. Il motore, prima o poi, presenta il conto. E non accetta pagamenti a rate. Naturalmente, servono anche sistemi capaci di distinguere il pericolo vero dal rumore di fondo. Perché non si può pretendere che un essere umano viva perennemente con il cuore in gola: persino il più zelante dei paranoici, dopo un po’, si concede una pausa. Insomma, caro lettore, la sua terapia è semplice: meno allarmismo, più allerta. E soprattutto meno fiducia cieca nelle macchine e più intelligenza umana. Sempre ammesso che se ne trovi ancora un esemplare funzionante. E la cosa, purtroppo per tutti noi, è tutt’altro che scontata.