Caro direttore Feltri, ho letto che Massimo Bossetti è uscito dal carcere per andare a lavorare. Una notizia che ha suscitato commenti, polemiche e indignazione. Mi chiedo: possibile che dopo tanti anni si debba ancora considerare una concessione straordinaria il fatto che un detenuto possa uscire qualche ora per svolgere un lavoro? Comprendo che l’uomo sia legato a un crimine atroce, ma parliamo sempre di riabilitazione e poi ci stupiamo quando la riabilitazione avviene. Allora introduciamo la pena di morte.

Matteo Arduini

Caro amico, la pena di morte mi pare una soluzione un tantino sbrigativa per un Paese che non riesce neppure a far funzionare la giustizia ordinaria. Prima di invocare il boia, magari, dovremmo preoccuparci di non sbagliare bersaglio. Perché una condanna ingiusta (e a mio avviso quella nei confronti di Bossetti lo è) non diventa giusta soltanto perché è stata pronunciata in un’aula di tribunale. Quanto alla riabilitazione, siamo tutti d’accordo, naturalmente. È una parola bellissima, fa un figurone nei discorsi ufficiali, nei convegni e nelle dichiarazioni dei politici. Il guaio è che, quando finalmente la si mette in pratica, qualcuno storce il naso. Un detenuto esce per andare a lavorare? Apriti cielo! Pare che gli abbiano regalato una crociera ai Caraibi, anziché consentirgli di fare quello che milioni di italiani fanno ogni mattina: alzarsi, timbrare il cartellino e portare a casa uno stipendio. Nel caso di Bossetti, poi, il paradosso è persino maggiore. Io continuo a ritenerlo innocente e non ho alcuna intenzione di cambiare idea per il semplice fatto che gli sia stato concesso di lavorare fuori dal carcere. A mio giudizio, quest’uomo non avrebbe dovuto trascorrere tutti questi anni dietro le sbarre. E adesso dovremmo pure considerare un privilegio straordinario la possibilità di guadagnarsi il pane? Siamo un Paese curioso: pretendiamo che i detenuti si reinseriscano nella società, ma quando qualcuno prova a farlo ci scandalizziamo. Vorremmo la riabilitazione, purché avvenga senza che il riabilitato esca, lavori, respiri o, Dio non voglia, conduca un’esistenza normale. Allora decidiamoci: vogliamo recuperare le persone oppure vogliamo soltanto punirle per il gusto di punirle? Perché, nel secondo caso, lasciamo perdere i discorsi sulla rieducazione, aboliamo pure il lavoro esterno e appendiamo all’ingresso delle carceri un cartello: «Buttare la chiave». Sarebbe almeno un’ammissione di sincerità. E in Italia, di questi tempi, sarebbe già un progresso.