Buongiorno, le dimissioni di Jensen Huang colto in flagranza in relazione extraconiugale fanno sorridere: Nvidia, che opera in ambito di intelligenza artificiale registra un crollo nelle Borse mondiali a seguito del gossip, vizio umano tra i più antichi, a dimostrazione che il mondo è ancora banalmente governato dall’uomo in tutta la sua imperfezione. Ci spiace per il colosso della big tech ma tiriamo un sospiro di sollievo perché almeno per il momento la Ai non è «padrona» di tutto e non governa ancora le nostre debolezze.

Luca Testera Pardi

Caro Luca, lei ha perfettamente ragione: l’intelligenza artificiale sarà pure capace di elaborare miliardi di dati al secondo, prevedere oscillazioni di mercati, scrivere poesie e magari anche governare il pianeta ma davanti a un uomo che mette le corna alla moglie resta disarmata. Non c’è algoritmo che tenga. L’adulterio è una delle poche attività umane che non conoscono progresso tecnologico: si pratica da millenni, con risultati eccellenti e danni collaterali talvolta catastrofici. La vicenda di Jensen Huang dimostra che puoi costruire un impero di semiconduttori, valere miliardi, essere venerato dagli investitori di mezzo mondo, ma se ti beccano con la donna sbagliata rischi di mandare in tilt persino Wall Street. Altro che chip: basta un paio di mutande fuori posto per bruciare miliardi di capitalizzazione. Il mercato, evidentemente, è assai meno razionale di quanto ci raccontino gli economisti. Del resto l’uomo è una creatura straordinaria: inventa macchine capaci di pensare, poi usa il proprio cervello per combinare sciocchezze che neppure una scimmia ubriaca concepirebbe. Costruisce l’intelligenza artificiale e si fa fregare dalla stupidità naturale. Che, bisogna ammetterlo, gode di una superiorità competitiva impressionante. Dunque possiamo dormire tranquilli? Non esageriamo. L’intelligenza artificiale magari non ci porterà via il posto di lavoro, ma l’intelligenza umana continua a mettere a repentaglio matrimoni, patrimoni e carriere con una puntualità svizzera. E poi, diciamocelo: se un giorno i robot prenderanno il potere, speriamo almeno che non imparino da noi. Sarebbe la fine. Ci ritroveremmo con miliardi di macchine infedeli, quotazioni in picchiata e qualche algoritmo che, anziché risolvere i problemi dell’umanità, cerca disperatamente di cancellare la cronologia del browser. Per ora, insomma, il primato della stupidità è saldamente nelle nostre mani. E non c’è tecnologia che possa insidiarlo.