Da Tomba e Goggia a Sinner: chi è Herbert Schoenhuber, l’ortopedico dei campioni che curerà il ginocchio di Jannik

Jannik Sinner tornerà presto in campo. La promessa arriva dalla pagina ufficiale della Physioclinic, la clinica dove il tennista azzurro ha scelto di farsi curare per risolvere il problema al ginocchio destro. A rimetterlo in piedi per tornare presto sulla terra rossa sarà il dottor Herbert Schoenhuber, ortopedico di fama internazionale nonché storico presidente della commissione medica della Federazione Italiana Sport Invernali.

Chiè Herbert Schoenhuber

Co-fondatore di Physioclinic, Herbert Schoenhuber è uno dei nomi di riferimento dell’ortopedia sportiva italiana e vanta una lunga esperienza nella traumatologia e nella riabilitazione degli atleti di alto livello. Si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano Specializzandosi in Ortopedia e Traumatologia nel 1981 e successivamente in Medicina dello Sport nel 1984. Si occupa di Traumatologia dello Sport, di Chirurgia e Riparazione Cartilaginea, di Chirurgia di Ginocchio, Spalla e Caviglia e ha lavorato presso l’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano oltre ad aver ricoperto per anni il ruolo di presidente della commissione medica della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), di cui è oggi presidente onorario. Nel corso della sua carriera ha seguito campioni azzurri con Alberto Tomba e Sofia Goggia. Proprio il recupero della sciatrice bergamasca, dopo la caduta nella discesa di Cortina nel gennaio 2022, è uno tasselli più significativi del suo curriculum. Affiancato dal collega Andrea Panzeri, Schoenhuber contribuì alla valutazione dell’infortunio al ginocchio, consentendo alla campionessa di coltivare la speranza di partecipare alle Olimpiadi di Pechino, dove conquistò l’argento in discesa libera a soli ventitré giorni dalla caduta.

Sinner, prospettive di rientro

Altoatesino come Jannik Sinner, Herbert Schoenhuber seguirà il percorso di recupero per il problema al ginocchio destro del tennista. Per Sinner si apre una fase dedicata al recupero, con l’obiettivo di tornare in campo nelle migliori condizioni possibili e senza accelerare i tempi. Il programma prevede terapie mirate e un lavoro specifico di preparazione atletica, per consentire al ginocchio di recuperare pienamente in vista della stagione 2027. “Siamo sicuri che anche Jannik, numero uno al mondo, nei prossimi mesi si riprenderà bene e tornerà a far sognare tutti gli appassionati di tennis già dalla prossima stagione”, assicurano dalla pagina social della Physioclinic.