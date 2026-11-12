“Mi sono operato alle tonsille, ho perso molto peso”: la confessione di Sinner

Un lungo periodo non certamente fortunato dal punto di vista fisico. Lo stop al tennis che dura ormai da luglio a causa di un ginocchio che ha bisogno di cure prolungate non è stato l’unico problema di Jannik Sinner. Lo ha spiegato al pubblico nella terza puntata di “Jannik Sinner Unfiltred” pubblicata nel suo canale YouTube, dove spiega di essersi tolto le tonsille e, conseguentemente, aver perso anche molto peso.

L’intervento chirurgico

Nel terzo episodio in cui si parla di “salute e recupero”, ci sono vari spezzoni in cui si vede Sinner intento a lavorare in palestra con il suo staff. La novità che è emersa non ha riguardato soltanto il ginocchio destro che necessita ancora di cure e non lo farà tornare in campo prima di fine anno o direttamente nel 2027. “Qualche settimana fa mi sono tolto le tonsille e ho perso parecchio peso. Forse si vede anche dal viso, che è piuttosto scavato”, racconta nel format.

Il lavoro quotidiano per il recupero

Diciamo che si è trattato di un nuovo “incidente” di percorso perché l’intervento alle tonsille non era programmato ma necessario. In molti ricorderanno che nel 2024, alle Olimpiadi di Parigi, Sinner ha dovuto dare forfait a causa di una tonsillite. Nella parte centrale della puntata, Jannik racconta del suo rientro a Montecarlo dove “lavoriamo ogni giorno, cercando di ricostruire la massa muscolare - spiega - E sì, adesso stiamo facendo tutto il possibile per cercare di tornare ancora più forti di prima e speriamo che questa sia stata la decisione giusta”.

Preparazione con vista sull’Australia

Mancano ancora due mesi all’inizio dello Slam australiano con cui la maggior parte dei tennisti iniziano il nuovo anno ma Sinner spera di essere in campo già prima, al Six Kings Slam, così da tornare ad avere confidenza con gare e avversari. “Il tennis mi manca già tantissimo e non sono nemmeno vicino al momento in cui potrò tornare in campo a giocare - confessa Sinner -. Quando sentirò di nuovo che, finalmente, potrò scendere in campo e allenarmi per una settimana, o giù di lì, senza problemi, capendo che le cose stanno andando bene e stanno migliorando, penso che anche quelle sensazioni cominceranno a tornare e ritroverò la giusta mentalità. Penso anche che, quando ricomincerò in Australia, davanti a un po’ di tifosi, sarà bellissimo”.

Tutto chiaro, dunque: ma Sinner lo ha già spiegato anche di fronte alla stampa a Milano. Un mese in più o in meno, nell’ottica di giocare per almeno altri 10 anni, non cambia nulla. “Nel tennis devi sempre assicurarti di essere al 100%. Naturalmente poi devi anche concederti qualche pausa mentale, vivere i 25 anni, uscire fuori e incontrare le persone”, spiega chiaramente nel video su YouTube dove si vede Jannik in veste diversa e intento cucinare un piatto di spaghetti al suo staff o anche nei panni di un prestigiatore. Scene di vita quotidiana, che fanno bene al morale e all’umore in un periodo un po’ negativo dove, si spera, il grosso sia ormai alle spalle.