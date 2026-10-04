Federica Sciarelli a Ballando con le stelle: la standing ovation e la promessa: “Torno, ma farò inchieste”

A Federica Sciarelli è bastato un merengue per conquistare il pubblico e la giuria di Ballando con le stelle. La giornalista, ex conduttrice di “Chi l’ha visto?”, è stata “ballerina per una notte” nella prima puntata stagionale dello show del sabato sera di Rai1 e ha sorpreso tutti. Accompagnata dal maestro Chiquito, Federica Sciarelli ha abbandonato i panni della professionista per alcuni minuti, mettendosi alla prova in pista e lasciandosi coinvolgere dal gioco senza perdere, però, la misura che da sempre contraddistingue il suo stile. E la standing ovation finale,che il pubblico e la giuria le ha riservato, ne è stata la conferma.

Davanti al bancone dei giudici, nella versione rinnovata con Alberto Matano Barbara D’Urso, gli apprezzamenti e gli elogi per Federica Sciarelli non sono mancati. La prima a esprimersi in favore della giornalista è stata Simona Ventura che, al di là dell’esibizione in pista, ha voluto sottolineare quanto la sua assenza si faccia sentire: “Federica ti dico solo che ci manchi, non aggiungo altro”. Un velato riferimento al passaggio di testimone alla conduzione del programma d’inchiesta di Rai3, ora affidato a Raffaella Griggi.

Così, come già era accaduto in passato con altri “ballerini per una notte”, Alberto Matano le ha proposto di entrare in gara, magari già a partire dalla prossima stagione: “Devi tornare Federica”. Un invito condiviso anche da Francesca Fialdini, che ha incitato Sciarelli a buttarsi “sull’intrattenimento, noi ti stiamo aspettando in tutte le vesti purché tu possa tornare”. Lusingata dai complimenti ricevuti, Federica Sciarelli ha promesso di tornare in televisione, chiarendo però quale sarà la sua strada professionale. “Io ritorno, però farò inchieste e battaglie che sono il mio. Mi sono divertita tantissimo, però il mio mestiere è un altro. Quindi torno in qualche modo”, ha dichiarato.