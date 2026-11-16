“Il Festival si chiamerà Sanremo 77, sarà punk”: De Martino svela le novità della kermesse canora

Quando mancano tre mesi esatti alla serata di apertura del prossimo Festival di Sanremo (16-20 febbraio 2027), il conduttore e direttore artistico Stefano De Martino ha “aperto” la Milano Music Week alla Fabbrica del Vapore dando succose novità nel corso dell’incontro “Aspettando Sanremo”. Tra tutte, una novità molto interessante riguarda la dicitura della kermesse canora: si chiamerà “Sanremo 77”.

Perché questo numero

“Veniamo da anni in cui i Sanremo si sono sempre intitolati Sanremo 2025, 2026 e così via. Io ho voluto mettere un po’ l’accento sull’edizione”, racconta il popolare conduttore motivando nel dettaglio la sua scelta. “Sono partito dalla copertina, dal titolo, trattandolo come fosse un’opera come un titolo o un film. Siccome è la 77esima, abbiamo deciso di intitolare questa edizione Sanremo 77″.

Il legame con il 1977

Ma questo numero, per De Martino, non è soltanto quello progressivo che va avanti dal 1951, anno della prima edizione. Il numero 77 richiama anche l’anno 1977 e che dunque diventa anche una sorta di filo conduttore. “Il 1977 è stato un anno incredibile: i Sex Pistols, il 28 ottobre, sfornano ‘Never Mind The Bollocks’ e a dicembre dello stesso anno i Bee Gees tirano fuori ‘Stayin’ Alice’ - dichiara il direttore artistico - Quindi punk e disco music nello stesso anno che parlano allo stesso modo di libertà”.

“Sarà un festival punk”

Alla domanda del conduttore radiofonico Linus, ovvero se sul palco dell’Ariston si esibirà una band punk, De Martino replica: “Questo sarà un festival punk, almeno nell’attitudine”. In un’epoca in cui domina ormai l’IA, il conduttore spiega che la grafica usata nel corso dei festival è interamente scritta a mano: dai nomi degli artisti alle scritte che scorreranno sul piccolo schermo così come i titoli delle canzoni. “In un’epoca in cui c’è l’intelligenza artificiale, proviamo a preservare l’intelligenza artigianale”, dicendo di aver dato la responsabilità grafica della manifestazione all’artista contemporaneo Marcello Maloberti. “L’errore è l’unica cosa che ci distingue dalla macchina”, ha sottolineato, spiegando di aver voluto rinunciare alla grafica realizzata al computer per valorizzare il gesto umano”.

Da chi sarà affiancato

Immancabili, anche le domande per quanto riguarda i co-conduttori: chi affiancherà De Martino nelle serate di Sanremo? “Non mi vorrei vincolare sulla co-conduzione che battezza” la prima o la seconda sera, “quindi avere cinque nomi. Ma mi intriga di più avere una serie di ospiti”, dichiara. “Leggo tante cose ma febbraio non è la stagione delle star internazionali: ci sono i Brits, i Grammy e gli Oscar. Prima di avere una risposta dalla star passano mesi. Noi lanciamo la rete poi se c’è qualcosa vedremo”.

La selezione dei brani (e del cast)

De Martino affronta anche l’annosa questione che riguarda i partecipanti in gara, i cosiddetti “big”. Per adesso si è limitato a dire che sarà “molto giovane” oltre a una “bella fetta di indipendenti”. La data ufficiale nella quale si sapranno gli artisti in gara sarà il prossimo 11 dicembre. Una bella responsabilità considerando che tra big e nuove proposte, il direttore artistico ha ascoltato “oltre mille canzoni”. Sull’argomento anche il parallelismo con l’attesa del nuovo James Bond. “Se qualcuno avesse scritto un mese fa di Pattinson 007 la gente andrà comunque a vederlo. Dire se c’è quella o quell’altra star a Sanremo non danneggia il festival, lo sarebbe invece spoilerare le canzoni prima”.

L’unica cosa certa, al momento, è l’assenza di Arisa. “Ho detto già dei no, mi sembrava rispettoso per alcuni non dover aspettare l’annuncio. Ci sono persone in stand by perché mi riservo magari di cambiare idea all’ultimo - spiega De Martino - su altre persone come nel caso di Arisa che pensavo che Sanremo non avrebbe funzionato per lei quest’anno e viceversa, mi sono sentito di liberarla perché magari così poteva lanciare fuori nuovi progetti, visto che c’è un calendario editoriale anche per le etichette discografiche che se passi o non passi da Sanremo cambia”.