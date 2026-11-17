Non era il suo Gianni Boncompagni, anche perché Ranucci non ha le fattezze di Ambra Angiolini, e però senza Valterino suggeritore del programma Report «Non è la Rai», pardon, non è quello di prima. Domenica è stato un altro tonfo, neanche 900mila spettatori e 4,5% di share, oltre due punti in meno del debutto quando Report aveva già perso mezzo milione di teste antifasciste rispetto alla prima puntata dell’anno scorso. Manca Sigfrido, ovvio, e la sua giacca in pelle che lo rendeva l’Arthur Fonzarelli di via Teulada, il presentatore sciupafemmine che non deve chiedere mai. E però l’Henry Winkler della Garbatella (il tuttofare Gomes Clesio Tavares non è Ricky Cunningham) pur essendo l’unico segugio del giornalismo investigativo si confrontava spesso con Lavitola, suo attentatore reo confesso, su potenziali interviste o inchieste, come quella sul carbon credit. Lo dicono le carte, ma ovviamente Ranucci (in foto) non c’entrava nulla con le presunte attività illecite del Valterino.

I nuovi conduttori, Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, assieme alla non giornalista e inviata di punta Giulia Innocenzi dovrebbero organizzare una manifestazione davanti al carcere di Rebibbia, dov’è detenuto Lavitola, per chiederne la scarcerazione o quantomeno la messa in prova. Come lavoro socialmente utile il faccendiere sarebbe utilissimo a rilanciare gli ascolti della trasmissione, che sconta la mancanza di servizi come quello realizzato dal fustigatore Giorgio Mottola il quale ha inchiodato Giorgia Meloni e va detto che il governo ha tremato per un selfie concesso sette anni prima durante un evento pubblico a un tale di cui Report ha poi rivelato il curriculum non proprio specchiato. E fa niente se ai Tom Ponzi del vero giornalismo d’inchiesta sono sfuggite altre fotografie, come quelle che i parlamentari di sinistra hanno fatto in posa con Mohammad Hannoun, poi in carcere con l’accusa di aver raccolto soldi per Hamas. Le esigenze sceniche in quel caso non lo richiedevano.

Ci sono troppo poche camicie nere e illazioni in questa edizione. D’accordo parlare di Gaza, dare addosso a Trump che comunque era amico della premier e dunque questa è pienamente responsabile di ogni iniziativa di Netanyahu; va benissimo il servizio sulla plastica che inquina i mari mentre il tappo di plastica che non si stacca dalla bottiglia ci irrita il naso e non solo; ma vuoi che nell’inchiesta della Innocenzi sulle galline e le uova non ce ne fosse nemmeno una (di gallina) collegabile a qualche camerata vicino alle destre?

Manca la pennellata di Lavitola, che scartato Boncompagni anche perché Ranucci non portava l’auricolare, i cineasti associano per le visioni surrealiste del vecchio Report a Luis Buñuel. Sennonché se Valterino portasse i baffetti all’insù sarebbe Salvador Dalí. Servono nuovi attacchi ai produttori di vino contraffatto che invece non lo era affatto. E che nostalgia di quei politici che per i segugi del servizio pubblico erano in odore di mafia e però i quadrupedi avevano il raffreddore. Ci vorrebbe la cura Lavitola, il quale aveva doti taumaturgiche. Urgono soprattutto inchieste bomba sui cantieri navali.

Fonzie aveva l’ufficio nei bagni di Arnold’s. Ranucci al Cefalù. Dal regista-ristoratore Lavitola’s niente hamburger. Solo vongole sgusciate. Ciak, motore, azione!