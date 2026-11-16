Mentana, quattro gruppi televisivi se lo contendono: ecco la sua risposta

Enrico Mentana torna a parlare del proprio futuro professionale e lo fa per mettere un freno alle indiscrezioni sulla sua prossima destinazione. Dopo aver annunciato che il 23 dicembre sarà il suo ultimo giorno alla conduzione del TgLa7, il giornalista ha pubblicato un nuovo post su Facebook nel quale conferma di aver ricevuto diverse proposte dai principali gruppi televisivi, ma chiarisce che non ha ancora preso una decisione. “Io capisco che è colpa mia, sono io che ho annunciato l’addio a fine anno al TgLa7, e poi che non tornerò nei tg in cui sono già stato a lungo (Tg1, 9 anni; Tg5, 13 anni), perché mi piace cimentarmi con imprese nuove. Ma ogni giorno qualcuno che si battezza ‘informato’ rivela dove andrò e a fare cosa, ed è sempre un posto diverso...”. Il direttore ha così voluto intervenire direttamente sulle ricostruzioni circolate negli ultimi giorni, spesso discordanti tra loro. L’obiettivo è distinguere le proposte effettivamente ricevute dalle ipotesi che continuano a essere rilanciate sul suo futuro.

Quattro offerte dai principali gruppi televisivi

Nel messaggio Mentana entra anche nel merito dei contatti avuti negli ultimi mesi e conferma che l’interesse nei suoi confronti è arrivato da una parte consistente del panorama televisivo italiano. Le offerte ricevute, precisa, sono quattro su sei gruppi considerati. Il giornalista ha anche voluto chiarire quali siano le realtà che non si sono fatte avanti. “Allora, facciamo un’operazione di pulizia; non è un segreto che ho ricevuto in questi mesi proposte che mi hanno lusingato dai vertici dei principali gruppi televisivi (quattro su sei, per amor di verità non ho ricevuto offerte da Discovery né rilanci da La7)”. Nessuna proposta, dunque, da Discovery e nessun nuovo rilancio da parte dell’emittente di Urbano Cairo. Mentana non ha invece fatto i nomi degli altri gruppi che lo avrebbero contattato e non ha fornito indicazioni sui possibili incarichi. Restano così aperte diverse ipotesi, ma senza accordi o destinazioni ufficialmente confermati.

Cosa farà dopo il TgLa7

Il giornalista non sembra intenzionato ad accelerare i tempi. Prima di annunciare il prossimo capitolo della sua carriera vuole portare a termine l’esperienza professionale che lo lega alla rete da oltre sedici anni. Soltanto dopo aver concluso questo percorso comunicherà la propria scelta. “Voglio portare a compimento il lavoro che sto svolgendo da ormai 16 anni e poi comunicherò la mia decisione, che non ho ancora preso”. Le parole del direttore confermano quindi che, nonostante le proposte ricevute, non è stato ancora individuato un nuovo approdo. Per il momento Mentana resta concentrato sul lavoro al tg, mentre le indiscrezioni sulle possibili destinazioni continuano ad accompagnare l’attesa per il suo addio.

Mentana a La7 dal 2010: sedici anni alla guida del Tg

L’avventura di Enrico Mentana a La7 è cominciata nel luglio 2010, quando ha assunto la direzione del telegiornale subentrando ad Antonello Piroso. Il 30 agosto dello stesso anno è andata in onda la prima edizione del TgLa7 da lui diretta e condotta. Da allora il giornalista è diventato uno dei volti più riconoscibili dell’informazione della rete, anche grazie alle lunghe dirette e alle celebri maratone televisive dedicate alle elezioni e ai principali appuntamenti della politica italiana. Negli ultimi mesi il rapporto con l’emittente è stato accompagnato anche da un confronto sulla linea editoriale. Il 31 maggio, durante il Festival della Tv di Dogliani, Mentana aveva osservato che i programmi serali di La7 presentavano un’impostazione e un orientamento molto simili, definendo la rete “una nuova Rai3”. Una riflessione alla quale aveva affiancato il riconoscimento per il lavoro svolto dall’editore Urbano Cairo, dal direttore di rete e dai conduttori. A settembre lo stesso Cairo era intervenuto sul possibile rinnovo del contratto, in scadenza il 31 dicembre 2026. L’editore aveva ribadito la propria stima nei confronti del giornalista, precisando però che per arrivare a un nuovo accordo sarebbe stata necessaria la volontà di entrambe le parti. Il 24 ottobre Mentana ha poi annunciato che il 23 dicembre sarà il suo ultimo giorno alla conduzione del TgLa7, confermando così la decisione di non proseguire il rapporto con l’emittente oltre la scadenza contrattuale.