“Congedo definitivo”: il post social di Enrico Mentana che chiude le porte a Mediaset

Non ci sarà una “seconda volta” inteso come un ritorno. Il popolare giornalista e conduttore televisivo Enrico Mentana, in un post pubblicato nelle scorse ore sui propri canali social, spegne le voci su un suo possibile ritorno a Mediaset quando, a fine anno, dirà addio al Tg di La7.

Il pensiero di Mentana

“Era come oggi l’11/11, unico giorno a cifra unica del calendario, quando salutai per l’ultima volta gli spettatori del tg5. Un congedo definitivo, perché la storia va solo in avanti”, scrive il giornalista con una foto che lo ritrae intento a salutare il pubblico del Tg5. Un fermo immagine significativo, all’epoca, perché si chiudeva un periodo lungo oltre dieci anni da direttore del Tg5, ovvero dal 13 gennaio 1992 fino all’11 novembre 2004.

L’apertura di Pier Silvio Berlusconi

Successivamente ha condotto altri programmi (vedi Matrix) fino a quando, dal 2010, Mentana diventa direttore del Tg di La7. Ormai più di due settimane fa, il popolare conduttore si è congedato dal suo pubblico svelando la data della sua ultima conduzione in diretta televisiva. “Voglio darvi una notizia: il 23 dicembre lascio il Tg La7, visto che se ne parla tanto.l 23 dicembre saluto, voglio passare il Natale in famiglia. Per rivedermi dove? Beh, qui al premio l’anno prossimo”.

Nelle ultime ore, Pier Silvio Berlusconi ha aperto le porte a Mentana qualora volesse tornare in Mediaset. “Grande stima per lui, non so cosa farà, ma le porte per lui sono spalancate”, ha dichiarato nella conferenza stampa che si è tenuta a Cologno Monzese per fare il punto sulle prossime strategie.

Da qui, ecco il pensiero social di Mentana che non lascia spazio a interpretazioni: il giornalista ha voluto ricordare al pubblico quella sua ultima conduzione al timone del Tg5 e, allo stato attuale, non c’è alcun ripensamento.