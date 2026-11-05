Sanremo 2027, addio Dopofestival: la Gialappa’s Band condurrà il Controfestival

Sanremo 2027 dice addio al Dopofestival. Ad annunciare una delle grandi novità della 77ª edizione della kermesse canora è stato il direttore artistico e conduttore, Stefano De Martino, che in versione anchorman al Tg1 delle 20, ha svelato che la notte post Sanremo sarà affidata alla Gialappa’s Band e prenderà il nome di Controfestival.

Marco Santin e Giorgio Gherarducci, anime della Gialappa’s, saranno protagonisti di uno spazio che terrà compagnia ai telespettatori al termine delle serate del Festival in programma da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027 con il consueto stile ironico e irriverente. Stefano De Martino e la Gialappa’s hanno annunciato la novità in collegamento da Milano e il conduttore ha inscenato la finta scomparsa del DopoFestival, trasformata in un siparietto comico dall’intervento delle voci inconfondibili della Gialappa’s Band. In realtà il nome dei “gialappi” al Dopofestival era stato spoilerato da Fiorello nel corso della puntata del 3 novembre de “La Pennicanza”. Lo showman siciliano aveva anche anticipato che Paola Iezzi avrebbe fatto da spalla alla Gialappa’s, ma la cantante non è stata citata da De Martino, quindi la sua partecipazione rimane in dubbio.

Con i The Jackal a condurre il PrimaFestival e la Gialappa’s Band al Controfestival si chiude dunque il cerchio delle trasmissioni collegate a Sanremo 2027. “Un sistema di racconto multipiattaforma e multiprogramma capace di accompagnare il pubblico prima, durante e dopo le serate del Festival, valorizzandone contenuti, protagonisti e momenti più significativi. La presenza della Gialappa’s Band al timone del ControFestival arricchisce ulteriormente un’offerta che punta a coinvolgere pubblici diversi, affiancando al racconto della gara uno sguardo leggero, originale e contemporaneo sull’evento televisivo più seguito dell’anno”, hanno specificato i vertici Rai in una nota ufficiale.

Ora che il prima e il dopo Festival sono stati annunciati manca solo il cuore della kermesse: Sanremo 2027. Secondo le ultime indiscrezioni Stefano De Martino svelerà i nomi dei ventitré Big in gara il 29 novembre, due settimane prima rispetto al timing fissato a metà dicembre da Carlo Conti nelle ultime edizioni. Come di consueto il direttore artistico del