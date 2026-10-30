Sanremo 2027, saranno i The Jackal a condurre il PrimaFestival: l’annuncio di Stefano De Martino

Il Festival di Sanremo 2027 comincia a prendere forma. Tra i primi nomi ufficializzati da Stefano De Martino, nuovo conduttore e direttore artistico della manifestazione, ci sono quelli dei The Jackal, ai quali è stata affidata la conduzione del PrimaFestival. Saranno Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Gianluca Fru ad accompagnare il pubblico nella fascia che precede le serate della kermesse su Rai1. La notizia è stata annunciata durante l’edizione delle 20 del Tg1 di venerdì 30 ottobre, attraverso un video che ha coinvolto il collettivo comico napoletano e De Martino.

The Jackal, i precedenti al Festival di Sanremo

Per il gruppo si tratta di un nuovo capitolo di un rapporto ormai consolidato con la manifestazione. Da diversi anni, infatti, i The Jackal seguono la kermesse attraverso Divano The Jackal, il format nel quale commentano le esibizioni e i momenti più curiosi delle serate insieme a ospiti sempre diversi. I componenti del collettivo hanno già avuto esperienze individuali nei programmi legati alla kermesse, seppure in ruoli differenti. Nel 2022 Ciro Priello aveva presentato proprio il PrimaFestival insieme a Roberta Capua e Paola Di Benedetto. Aurora Leone, invece, aveva affiancato Nicola Savino alla guida del DopoFestival. Anche Gianluca Fru aveva avuto un’occasione di visibilità sul palco dell’Ariston: nel 2025 era comparso durante l’esibizione dei The Kolors con il brano Un ragazzo, una ragazza. Per Fabio Balsamo, invece, sarà la prima esperienza al Festival. Entusiasti i quattro dopo aver ricevuto la notizia: “Siamo onorati, contentissimi”. De Martino ha accolto la loro reazione con una battuta, scherzando sulle origini comuni: “Mica pensavate che vi avessi scelti per il talento? Vi ho scelto perché siete napoletani”.

Quando saranno annunciati i Big in gara

Mentre si definisce la squadra che accompagnerà il pubblico durante le serate, resta ancora da conoscere il cast musicale. I 24 Big in gara non sono stati ufficializzati e cresce l’attesa per la comunicazione dei nomi. Secondo un’anticipazione di Fanpage.it, Stefano De Martino potrebbe scegliere una modalità diversa rispetto alla tradizionale presentazione durante il Tg1 delle 13. L’ipotesi è che i nomi vengano svelati nel corso della prima serata di Sarà Sanremo, in programma l’11 dicembre. In quell’occasione potrebbero essere annunciati sia il vincitore di Sanremo Giovani sia gli artisti che prenderanno parte alla competizione principale. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme ufficiali su questa possibilità. Nel frattempo continuano a circolare indiscrezioni sui possibili partecipanti, tra cui Emma, Irama e Ghali. Nessuno di questi nomi, però, è stato ancora confermato dalla direzione artistica.

Stefano De Martino, il debutto alla guida della kermesse

Quella del 2027 sarà la prima edizione del Festival affidata a De Martino, chiamato a raccogliere l’eredità di Carlo Conti nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. Il passaggio di consegne era avvenuto in diretta televisiva, davanti a milioni di spettatori, durante la precedente edizione della manifestazione. In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, il conduttore aveva raccontato anche le ragioni personali che lo avevano portato ad accettare una sfida così importante. La scomparsa del padre Enrico lo aveva spinto a riflettere sul valore del tempo e sulle occasioni che la vita offre, non sempre destinate a ripresentarsi. Aveva spiegato di aver deciso di cogliere l’opportunità senza lasciarsi frenare dalle incognite, affrontando questa nuova avventura anche con una certa dose di incoscienza.