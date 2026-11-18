La morte del Papa argentino non ha spostato il baricentro della Chiesa cattolica dall’America Latina. Il viaggio di undici giorni di Leone XIV lo ha confermato. Ma la ricetta di questo agostiniano di Chicago con 1/3 di vita passata in Perù è molto diversa. Prevost si è congedato con uno slogan urlato dal balcone della nunziatura di Lima: «Que viva Cristo! Que viva la Virgen María! Que viva la Iglesia católica!». Quasi un manifesto programmatico di un pontificato che vuole rimettere Cristo al centro e non immischiarsi con la politica.

Ieri, nella tradizionale conferenza sul volo di ritorno da Lima, il Papa ha gelato una giornalista argentina (duramente criticata in Perù per la sua copertura della tappa nel Paese) che gli ha chiesto perché il suo predecessore non è andato in Argentina e quale messaggio ha voluto riservare a Javier Milei. «Non posso pretendere, né pensare di leggere nella mente di Francesco», ha detto Leone declinando la prima domanda e sulla seconda non solo non è entrato in polemica col presidente argentino, ma ha pure rivelato che lui e Bergoglio «politicamente rappresentavano linee molto diverse» ma «sembravano andare d’accordo». Per lui l’incontro con Milei è stato «molto positivo» ed ha fatto registrare «una comprensione reciproca» nel «riconoscere la vita». Prevost ha pure chiarito che il suo messaggio «non è politico» con buona pace di quelle «persone che cercano di spingermi verso destra o verso sinistra». Una risposta che disintegra la narrazione del Papa arrivato in Argentina per rimproverare l’inquilino della Casa Rosada.

In aereo, Leone ha sfoderato la sua ironia tornando sull’episodio del rosario lanciatogli sul volto durante un giro in papamobile: «Sono cose che si portano nel cuore. Forse anche nell’occhio». Parlando della sua salute ha ammesso di non essere al 100%, ma al momento non ha intenzione di «cambiare ritmo» né di firmare una lettera di rinuncia preventiva. Sui temi del dibattito ecclesiale, Prevost ha chiuso ai preti sposati restringendo anche il campo delle mezze aperture concesse da Francesco dopo il Sinodo sull’Amazzonia. Il Papa non ritiene che quella dei cosiddetti viri probati sia l’unica soluzione alla mancanza di preti. Anzi: «in alcune parti della Chiesa, può causare divisioni, perché questa idea non è accolta da tutti», ha detto. Tutto il contrario di quella promozione di «unità e comunione» che ritiene essere una delle sue priorità. Leone è tornato a difendere la scelta di votare alle midterm attribuendola alla «profonda fede nella democrazia» intrinseca nel suo essere «un gringo, un nord americano». Ora che le urne sono alle spalle, l’elettore Prevost si è augurato «meno guerra, meno divisione».