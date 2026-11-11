Il Papa ai giovani: “Non vi inginocchiate davanti agli idoli”

Il Papa, nell’incontro con i giovani di Buenos Aires, lancia loro un appello a non farsi ingannare dai nuovi idoli del mondo. “Anche oggi s’innalzano idoli che pretendono la nostra adorazione: il successo a qualsiasi prezzo, il denaro, l’ossessione per l’aspetto fisico, per la popolarità o per la ricerca sfrenata del piacere. A volte – ha detto Papa Leone nella veglia al Monumento de los Españoles –, per ottenere l’approvazione degli altri, possiamo mentire, tradire o umiliare qualcuno sui social network. L’invidia può impedirci di gioire del bene degli altri, e l’egoismo può portarci a trattare le persone come oggetti. Ci sono anche coloro che fanno affari offrendo piaceri che finiscono per schiavizzarci, come la pornografia e varie sostanze”.

Leone lancia ai ragazzi un appello: “Siete chiamati a stare in piedi davanti agli idoli del nostro tempo. Non inginocchiatevi davanti a ciò che non può darvi vita! E se mai siete caduti, rialzatevi! Non permettete a nulla e a nessuno di togliervi la libertà che Dio vi ha dato”.