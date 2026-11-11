Leone XIV in Argentina: tra gli orfani di Bergoglio

La seconda giornata di Leone XIV in Argentina si era conclusa con l’omaggio alla targa per Francesco nella cattedrale di Buenos Aires e con la cena, tra i cori, insieme ai vescovi argentini. La terza giornata è iniziata, invece, con il trasferimento a Córdoba dove ha continuato a pesare l’eredità di Francesco. Il cardinale Ángel Sixto Rossi che ha accolto il Papa è il più bergogliano del sacro collegio, un ultras della linea della continuità.

Leone, nella terra del suo predecessore, si muove facendo i conti con queste sensibilità dell’episcopato argentino forgiato nei dodici anni del precedente pontificato. Non a caso, al termine della messa celebrata dal Papa nella spianata della scuola di Aviazione Militare davanti a 650mila fedeli, Rossi gli ha rivolto un saluto concluso con una citazione di Francesco. Anche ieri, però, Prevost ha dimostrato di avere uno stile e un programma autonomi rispetto a quelli ereditati . Nell’incontro coi vescovi e col clero nella cattedrale di Nuestra Señora de la Asunción, ha strigliato la Chiesa argentina a cui ha riconosciuto di possedere «una sensibilità ricca e vivace verso i bisogni sociali dei suoi figli» ma ricordando che questa «prossimità deve spingerci oltre, perché ogni persona che serviamo è chiamata a incontrare Cristo». Bene denunciare fame e ingiustizie, ha detto il Papa, ma «chi soffre ha bisogno di ricevere da noi il dono più grande che la Chiesa possiede: Gesù Cristo». Insomma, i pastori con l’odore delle pecore piacciono anche a Prevost ma meglio se poi parlino di Vangelo e non di politica. Un richiamo che forse avrebbe fatto piacere a monsignor Héctor Aguer, già arcivescovo conservatore di La Plata mandato in pensione a 75 anni da Bergoglio e che in un’intervista di pochi giorni fa a Niwa Limbu aveva denunciato come la Chiesa argentina fosse «rivolta quasi esclusivamente al sociale e assente per quanto riguarda la chiara, ferma e inequivocabile proclamazione di Gesù Cristo». Il grande rivale di Bergoglio è morto ieri a 83 anni, ma ha fatto in tempo a rivedere un Papa nella sua Argentina.