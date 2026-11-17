Leone XIV voleva ad ogni costo compiere il suo viaggio in Sudamerica (tra Uruguay, Argentina e Perù), nonostante appena un mese fa fosse stato operato per la rimozione di un tumore al polmone destro. Per il pontefice non era solo desiderio di andare tra gli ultimi dell’America Latina e in particolare nel Perù dove ha vissuto per tanti anni, ma anche l’intenzione di adempiere fino in fondo alla missione di portare il messaggio di Dio ai fedeli degli angoli più remoti del globo.

Così quando sul volo di ritorno da Roma i giornalisti gli hanno chiesto se, come i suoi predecessori, avesse firmato una lettera di dimissioni anticipate in caso di grave malattia come il coma, Leone ha detto: “No, per adesso non vedo necessità, grazie a Dio. Il diritto canonico ha già diversi punti che trattano questo tema, sono nelle mani di Dio come ho detto, continuo. Eventualmente lo farò penso, però per adesso non vedo il bisogno”. Una risposta netta da parte di Robert Francis Prevost ad una domanda forse attesa dopo l’intervento chirurgico al policlinico Gemelli di Roma che sembrava dovesse costringerlo a rinviare il viaggio in Sudamerica. Leone ha ammesso di non sentirsi “al 100%, ma sto abbastanza bene. E poi la resistenza è uno dei doni che il Signore mi ha concesso”.

“Gli altri si sorprendono di me. Io voglio dare grazie a Dio. La verità è che dalla prima settimana - è passato poco più di un mese, come tutto il mondo sa - c’è stato un intervento un po’ impegnativo, ma fin dall’inizio il viaggio era già programmato e io volevo portarlo a termine - ha sottolineato - Così, con l’aiuto di Dio e la forza della preghiera - ho ricevuto letteralmente messaggi da parte di tutto il mondo -, e con una certa determinazione che ho, grazie all’aiuto dei medici, ho visto che di fatto era possibile”. E alla domanda se la sua agenda di impegni verrà modificata dopo l’intervento: “non sento il bisogno di cambiare ritmo al momento, grazie, ma le cose continueranno così come le abbiamo fatte finora”.

Leone sembra voler ribadire che essere Papa non vuol dire ricoprire una carica importante ed essere il capo dello stato della Città del Vaticano. Significa in verità votarsi ad una vita di missione nel mondo. Da questo punto di vista, Prevost segue il solco tracciato da predecessori illustri come Giovanni Paolo II e Francesco che fino all’ultimo hanno voluto viaggiare e incontrare poveri, bisognosi, giovani, anche quando le condizioni di salute non lo permettevano. Con le sue risposte Leone vuole che questo spirito resti vivo, nonostante la tentazione dei media di ipotizzare periodicamente dimissioni del pontefice dopo il precedente di Benedetto XVI.

L’appello al dialogo contro divisioni e polarizzazioni

Dalla salute ai temi internazionali, il pontefice ha anche risposto a chi gli chiedeva quali aspettative avesse dopo le elezioni di midterm negli Stati Uniti (alle quali anche Leone ha votato per posta in quanto cittadino americano). “Vorrei vedere più capacità di dialogo, di costruzione di ponti, di riconciliazione, meno polemica, meno guerra, meno divisioni . ha detto - So che è un sogno, ma allo stesso tempo so che è possibile. Non faccio commenti politici: noi promuoviamo la Dottrina sociale della Chiesa e cerchiamo di promuovere dialogo e capacità di ascolto”.

Sull’incontro con il presidente argentino Javier Milei, di cui sono noti gli attriti che ebbe con papa Francesco, Leone si è limitato a dire che hanno discusso del “rispetto per l’essere umano, incoraggiando a tenere maggiormente in considerazione soprattutto i più bisognosi all’interno della società argentina. Abbiamo parlato di questioni di economia, alcune delle difficoltà che il Paese sta ancora attraversando... Ma soprattutto c’è stata una sorta di comprensione reciproca nel riconoscere il valore della vita, il valore dell’essere umano in tutte le sue fasi”.

Nessun commento politico, quindi. Perché per Leone il vero messaggio è un altro. “Io credo che è possibile superare questa forma di polarizzazione. Com’è possibile che destra, sinistra tutti sono scesi per le strade celebrando? Io personalmente credo molto nel messaggio di costruire ponti e cercare la riconciliazione: l’umanità è molto più grande e profonda delle cose che causano divisioni, odio e polarizzazioni - ha affermato - Mi piacerebbe pensare che la visita ha fatto pensare nel cuore di tante persone che possiamo cambiare, che non è necessario odiarci o usare un linguaggio tanto violento”.

Infine un passaggio anche sul tema degli abusi nella Chiesa. “Non è certo la prima volta che parlo con le vittime in Perù, ma anche in altri Paesi; tuttavia, il Papa non può ascoltare tutti in tutto il mondo - ha dichiarato - Quindi anche questo è un gesto che esprime il desiderio di stare vicino alle vittime, di aiutarle a trovare un percorso che, forse a piccoli passi, possa condurle verso un’autentica guarigione; è allo stesso tempo l’impegno a continuare a lavorare sulla prevenzione affinché cose del genere non accadano mai più”. E rivolgendosi ai vescovi e agli operatori pastorali: “voi che siete più vicini a queste situazioni dovete adempiere al vostro dovere, dovete accompagnare le vittime; dovete essere voi ad assumervi realmente la responsabilità di accompagnarle e aiutarle affinché ci sia giustizia”.

Leone è anche tornato sul piccolo “incidente” del rosario lanciatogli come dono che lo ha colpito in faccia mentre si recava con la papamobile a celebrare l’ultima messa del viaggio a Lima davanti ad oltre un milione di fedeli. “L’affetto dei peruviani, compreso quello della persona che, con grande fede, voleva semplicemente regalarmi un rosario, sono cose che si portano nel cuore... Forse anche nell’occhio... e che segnano la vita di una persona e che dimostrano che qui c’è davvero entusiasmo. Qui c’è una fede profonda, il desiderio di ricevere la benedizione del Signore attraverso un servitore, il Papa”.

Sui prossimi viaggi in programma per il 2027, il pontefice non si è sbilanciato limitandosi a confermare per il momento soltanto la Giornata Mondiale della Gioventù in programma in Corea del Sud. Unico indizio un generico “andrò, andrò” su un possibile visita alla Madonna di Guadalupe in Messico (così come ha fatto in Uruguay).