Un Papa da cinema: in cabina dell’elicottero per visitare i suoi fedeli

La pioggia dal cielo, le lacrime sul punto di scendere sul viso. È stato emozionante l’ultimo saluto di Leone XIV a Chiclayo nella base aerea, prima di imbarcarsi per Cusco. Negli occhi del Papa c’era ancora l’atto d’amore del «suo» popolo che, nonostante il meteo avverso, lo aveva atteso ore fuori dalla casa vescovile per la benedizione finale. Prevost si è congedato auspicando «che Chiclayo sia sempre la capitale dell’amicizia, ma sia anche una città, una provincia, una terra di fede, di devozione e di fedeltà».

Dai 30 gradi (piovosi) della sua ex diocesi è passato ai 14 gradi di Cusco, a 3.000 metri di altitudine con un viaggio in elicottero. Ad accoglierlo c’era monsignor Lizardo Estrada Herrera, suo pupillo e da pochi giorni arcivescovo locale dopo la morte del predecessore Richard Alarcón Urrutia. Nell’imponente complesso della fortezza incaica il Papa è arrivato attraversando a bordo della sua papamobile due lunghissime ali di folla. «È innegabile la bellezza di questo luogo», ha detto parlando di Saqsaywaman come di «un altare di pietra» che «si erge verso il cielo delle Ande, là dove gli antichi salivano alla ricerca del divino». Prevost ha però precisato come la fede cristiana abbia fatto comprendere che in realtà «è Dio che scende sulla terra alla ricerca dei suoi figli e delle sue figlie». Nell’omelia, molto mariana, il Papa ha sostenuto che «Dio cerca i modi e i momenti più adatti per farsi vicino a noi» e «uno dei più belli è la pietà popolare». Leone ha esaltato le tradizioni popolari, chiedendo che non ci si limiti a conservarle ma ci si adoperi a trasmetterle «in modo vivo» alle nuove generazioni. E dalla teoria è passato alla pratica fermandosi in preghiera davanti alla statua della Mamacha Belén, patrona di Cusco a cui ha fatto dono dell’onorificenza della rosa d’oro.

Poi il Papa si è spostato nel centro storico della capitale dell’impero Inca per la recita dell’Angelus nel piazzale davanti alla cattedrale. Ricordando ancora l’esempio del vescovo defunto Alarcón Urrutia, Prevost si è rivolto ai malati definendo «grande menzogna» la tendenza di chi ne sminuisce il valore come persona. Parole affettuose anche nei confronti dei sacerdoti ai quali ha menzionato «la bellezza dei consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza». Davanti alla cattedrale Leone ha reso omaggio anche al Signore dei terremoti, un crocifisso nero a cui la devozione popolare attribuisce il salvataggio dal sisma del 1650. In regalo un sudario speciale che, ha detto, «vuole essere la carezza del Papa per un popolo che sa soffrire con dignità e speranza cristiana».

Salutata Cusco, la lunga giornata è proseguita con l’ennesimo volo. Destinazione Pucallpa dove si è tenuto l’incontro con i rappresentanti dei popoli indigeni e la messa in un complesso sportivo prima del rientro a Lima. Nella capitale oggi si terrà l’ultima messa prima del ritorno a Roma previsto per domani mattina.