In Val di Non, dove l'autunno arriva tra i filari di meleti

In Val di Non l’autunno non arriva in punta di piedi. Arriva appeso ai rami. Migliaia di mele rosse, gialle e verdi punteggiano i filari, che disegnano e colorano le colline e il paesaggio. E mentre procede il cambio di stagione, la valle svela il suo volto più generoso, raccogliendo letteralmente i frutti di un anno intero di intenso lavoro.

Perché in autunno i meleti entrano nel vivo della raccolta e questo angolo di Trentino diventa una sorta di valle dell’abbondanza, dove la natura restituisce i frutti di mesi di cura e dedizione. Tra morbide colline coltivate, laghi e corsi d’acqua, con le cime del Brenta e delle Maddalene sullo sfondo, prende forma un territorio che ha costruito la propria identità attorno alla mela e alla cultura agricola.

Qui la tradizione è ancora parte della vita quotidiana e si ritrova nei piccoli paesi disseminati nella valle, tra chiesette affrescate, palazzi di gusto rinascimentale, balconi fioriti e piazze curate.

Le celebri mele hanno contribuito alla prosperità della zona tanto che questa ricchezza è diventata sinonimo di qualità del paesaggio, cura degli spazi e valorizzazione di un patrimonio culturale che sorprende per autenticità. Proprio durante il raccolto è possibile entrare in contatto diretto con questa cultura grazie a MelaColgo, l’iniziativa proposta dagli agriturismi della Val di Non e della Val di Sole dall’11 settembre al 18 ottobre. Accompagnati da contadini locali, adulti e bambini possono vivere da vicino il momento più importante dell’anno agricolo, raccogliendo le mele direttamente dall’albero e scoprendo il lavoro che si nasconde dietro il frutto simbolo della valle. Tra i filari si imparano le diverse fasi della coltivazione, si ascoltano curiosità e racconti tramandati nel tempo e si osserva da vicino un sapere agricolo che continua a essere parte dell’identità locale.

L’esperienza dura circa un’ora e mezza e comprende una cassetta di mele da portare a casa, un ricordo concreto di una giornata trascorsa all’aria aperta. Non è soltanto un’attività per famiglie, ma un modo semplice e autentico per capire ( e gustare) il legame profondo che unisce questo territorio ai suoi frutti. Intorno al raccolto ruota poi un calendario di appuntamenti che anima la valle con feste dedicate alla mela, mercati, degustazioni e incontri che celebrano i prodotti locali e il lavoro agricolo.

Occasioni che trasformano paesi e campagne in luoghi di incontro e condivisione, dove visitatori e abitanti si ritrovano per celebrare una stagione che qui ha un significato speciale. Info MelaColgo: dall’11 settembre al 18 ottobre, con ritrovo presso l’agriturismo prenotato; costo adulto 25 euro; costo bambini 3-10 anni 12; partecipazione gratuita per bambini 0-2 anni; pacchetto famiglia 65 euro (valido per 2 adulti + 2 bambini, con cassetta da 15 kg per l’intera famiglia).

www.visitvaldinon.it