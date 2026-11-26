Una vacanza in montagna con i bambini non si misura soltanto in chilometri di piste o discese conquistate, ma anche nella capacità di trovare il ritmo giusto per ciascun componente della famiglia. In Trentino l’accoglienza family friendly evolve proprio in questa direzione, con proposte, formule e pacchetti che mettono al centro le esigenze di grandi e piccoli e trasformano il soggiorno in un’esperienza costruita su misura. A Fai della Paganella, nel cuore dell’Altopiano della Paganella, questa filosofia prende forma attraverso il family coach, un innovativo modello di ospitalità che introduce una figura di riferimento pronta ad affiancare genitori e bambini durante la vacanza. Una presenza costante ma discreta, pensata per ascoltare desideri, interessi e necessità delle famiglie, considerando le diverse età dei figli e i ritmi di ciascun membro.

Il percorso comincia già in albergo, dove il family coach aiuta a individuare le esperienze più adatte per adulti e bambini, e prosegue sul territorio, accompagnando gli ospiti nella scelta delle attività e nell’organizzazione delle giornate. Il risultato è una vacanza più semplice da vivere e, soprattutto, più autentica: nessun orario imposto, nessun programma preconfezionato, ma occasioni ed esperienze da costruire intorno alle passioni di tutti, alternando momenti di scoperta, divertimento e relax. Un approccio che valorizza la qualità del tempo condiviso e permette anche ai genitori di godersi la montagna con maggiore serenità, sapendo di poter contare su un supporto dedicato.

Se a Fai della Paganella l’attenzione alla famiglia passa attraverso un’accoglienza personalizzata, a Pejo la stagione invernale guarda già al gran finale di primavera. Dal 27 marzo al 4 aprile, Pejo3000 ospita la Smiling Family Week, una settimana pensata per accompagnare i bambini dai tre agli otto anni alla scoperta dello sci e della neve. La formula comprende sette notti di soggiorno, sei giorni di skipass e sedici ore di corso di sci gratuiti, e prevede l’omaggio a un bambino per ogni adulto pagante. A guidare i piccoli sciatori saranno i professionisti della Scuola Italiana Sci Snowboard Val di Pejo, pronti a trasformare l’apprendimento in un’esperienza coinvolgente, tra esercizi, allenamenti, prime salite e discese lungo le piste della skiarea, che offrono occasioni diverse, adatte sia a chi indossa gli sci per la prima volta, sia ai bambini già autonomi, che possono consolidare la propria tecnica e acquisire maggiore sicurezza. A completare il programma, giochi e attività pensati per rendere ogni giornata un’avventura da ridere e ricordare.