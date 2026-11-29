Barcellona è la città dalla doppia faccia: da una parte è una città tutta da vivere e scoprire sotto la luce del sole che attraversa la Sagrada Familia e il Barrio Gotico, dall’altra regala paesaggi indimenticabili anche quando le calde luci del tramonto l’abbracciano. E così, con il passaggio delle ore, i monumenti abbandonano la loro maestà per diventare complici e l’aria profuma di paella e, soprattutto, di storia. Ancora di più quest’anno, con Barcellona che è stata selezionata dall’Unesco come la Capitale mondiale dell’Architettura, anche in onore del centenario della morte di Antonio Gaudí, con eventi che costellano tutta la città.

In questo incantesimo quotidiano fatto di luci e scorci, sulla Gran Vía de les Corts Catalanes, e a pochi passi da Passeig de Gràcia, sorge Almanac Barcelona, un hotel che sembra dialogare con la città invece di limitarsi a ospitarla. Qui, lo splendore dorato della storica città viene catturato e addolcito, portando la tranquillità anche nel cuore pulsante di Barcellona.

Arte e disegno confluiscono all’interno delle 90 camere dell’hotel boutique che, per la prima volta, ha aperto le sue porte nel febbraio del 2018. Ognuna di queste stanze offre un punto di vista privilegiato e, allo stesso tempo, privato sulla città. Veri e propri palchi per assistere allo spettacolo più bello: Barcellona che si trasforma nell’arco di poche ore, dal rosa del tramonto all’oro dei lampioni che si accendono uno dopo l’altro. In mezzo alla vita frenetica, le camere

diventano un rifugio naturale dopo una giornata passata a esplorare la bellezza di Casa Milà e la natura cittadina di Parc Güell. Le suite, che arrivano fino a 210 metri quadrati, combinano dettagli di design con comfort contemporanei: dagli asciugacapelli Dyson al servizio tè e caffè, tutto è pensato per trasformare il rientro in camera in una pausa prima che Barcellona torni ad accendersi. Con un occhio di riguardo anche per le famiglie, che trovano tutto lo spazio necessario nella Family Suite. Inoltre, a soli due passi dall’hotel, che grazie al lavoro dello studio Jaime Beriestain abbraccia perfettamente le due epoche che hanno attraversato la città, si trova La Rambla, che al crepuscolo si trasforma e prende vita. A cinque minuti, Casa Batllò diventa uno specchio di luce e riflessi che sembrano portare il mare nel centro della città.

Insomma, Almanac Barcelona non è solo un luogo dove dormire: è il punto di partenza perfetto per scoprire che Barcellona, in realtà, non ha mai smesso di essere la Gran Encisera e continua ad ammaliare l’anima di chiunque la visiti.

Ma per vivere la vera arte della Catalogna non è necessario uscire. Almanac ha lanciato un’iniziativa culturale immersiva, Almanac Goes Art, che trasforma l’hotel in una vera e propria galleria vivente dove l’arte contemporanea e l’ospitalità di lusso convergono. Il cuore del progetto è l’Art Floor al settimo piano, dove tutte le suite sono state reinterpretate da artisti locali, ognuna delle quali

mostra una visione creativa distintiva.

Dopo una giornata tra antichità e modernità, vale la pena guardare la città dall’alto. Azimuth, la terrazza panoramica dell’hotel boutique, offre proprio questo: una finestra privilegiata sulla Sagrada Família, sul monte Tibidabo e sugli altri luoghi simbolo della città, chiaramente con un cocktail tra le mani. E poi, per continuare con il relax prima di esplorare le vie che si svegliano solo durante la notte, Virens, il ristorante verde dell’hotel, guidato dallo chef con stella Michelin Rodrigo de la Calle e dallo chef Gio Esteve, offre il controcanto perfetto. Pur essendo situata nel cuore della città, la proposta gastronomica porta gli ospiti nel bel mezzo della natura, con piatti Plant-Forward, dove la verdura e gli ortaggi di stagione e a chilometro 0 sono protagonisti dell’80% della composizione del piatto, completati da carni e pesci di qualità.

Barcellona continuerà a vivere fuori dalle finestre dell’Almanac, con i suoi vicoli, Gaudí, il mare e le sue incredibili architetture. Ma è proprio quando si rientra in hotel che ci si accorge di aver portato dentro anche un pezzo della città. Ed è forse questa la differenza tra un semplice albergo di lusso e un luogo che, senza rubare la scena a Barcellona, diventa parte del viaggio.