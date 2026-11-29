Gli alberghi sono il luogo del riposo, vero, ma dormire bene è il minimo. Oggi, soprattutto nell’hotellerie di lusso, il vero obiettivo è dare agli ospiti un motivo per vivere l’albergo e non vederlo solo come un luogo di passaggio tra la visita a un museo e la cena in riva al mare. Ed è proprio questa la direzione scelta da Almanac Barcelona, che negli ultimi anni ha trasformato il soggiorno in un calendario di esperienze tra cucina, arte e incontri con i protagonisti della scena creativa catalana.

Il cuore di questo progetto è il programma culturale Almanac Goes Art, nato per mettere in dialogo ospitalità e creatività locale, che porta l’arte delle strade di Barcellona direttamente nelle camere, grazie al tocco di sei artisti locali (Mariona Espinet, Catherine Parra, Vasty, Alex Voinea, Jimmy Millán e Gastón Lisak). Tra le iniziative più particolari spicca lo showcooking mensile dello chef Jimmy Millán, che interpreta opere e movimenti artistici attraverso la cucina, trasformando ogni piatto in un racconto gastronomico. Accanto ai fornelli trovano spazio workshop, incontri con artisti e percorsi creativi pensati per permettere agli ospiti di conoscere Barcellona da una prospettiva diversa, meno turistica, più autentica e unica.

L’esperienza non finisce però all’interno, ma continua poi sulla terrazza Azimuth, dove il panorama sulla città diventa lo scenario di masterclass dedicate all’astrologia, alla ceramica e persino all’astro-yoga, mostrando una notte diversa da quella dei locali sul mare: più lenta, contemplativa e costruita attorno alla città vista dall’alto. Di sera, invece, il rooftop cambia atmosfera con cocktail ispirati alle costellazioni, musica dal vivo e appuntamenti che trasformano un semplice aperitivo in un’esperienza immersiva.

Accanto all’anima culturale e di viaggio, Almanac conserva anche una forte anima business. Cinque sale modulari ospitano riunioni, presentazioni ed eventi aziendali fino a cento persone, la terrazza può trasformarsi in una location esclusiva per brand ed eventi privati e, per le occasioni veramente speciali, è anche possibile riservare l’intero hotel. Un modo per dimostrare che oggi un hotel-boutique non vende soltanto camere, ma anche occasioni d’incontro. Perché il lusso contemporaneo non è più soltanto avere una chiave in tasca e un letto dove rifugiarsi la sera. È tornare a casa con una storia da raccontare, una ricetta imparata da uno chef o un’opera scoperta grazie a un artista locale. Perché certe esperienze, a differenza delle camere d’albergo, non si lasciano mai davvero alle spalle.