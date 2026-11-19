Il Natale arriva a Leolandia e trasforma il parco divertimenti di Capriate San Gervasio in un luogo dove le feste diventano un’esperienza da condividere in famiglia. Fino al 6 gennaio 2027, grandi e piccoli potranno immergersi nell’atmosfera natalizia tra spettacoli, personaggi amati dai bambini, attrazioni e appuntamenti dedicati alla tradizione. Il calendario comprende sette produzioni teatrali, due delle quali inedite, pensate per coinvolgere spettatori di tutte le età. Da 55 anni Leolandia dedica la propria attività alle famiglie e, anche per queste festività, propone un programma che alterna intrattenimento, musica e momenti da vivere insieme, senza rinunciare alle attrazioni più adrenaliniche per i visitatori più grandi.

Sette spettacoli tra musica, personaggi e nuove produzioni

Il programma teatrale è uno dei punti centrali del Natale Incantato. Tra le novità di quest’anno ci sono I Folletti di Leolandia, una baby dance che porta sul palco Leo e Mia insieme a tanti piccoli amici, e Natale in Musica!, uno spettacolo dal vivo dedicato alle canzoni più conosciute delle feste, interpretate dagli artisti del parco. Tornano anche due produzioni particolarmente attese. Gran Galà d’Inverno propone un musical in stile Broadway, con coreografie coinvolgenti ed effetti speciali. Spazio anche a Esiste Davvero 2: alla ricerca di Unicò, una caccia al tesoro che riunisce sullo stesso palco alcuni dei personaggi più amati dai bambini: Bluey, Masha e Orso, Bing e Flop e i PJ Masks.

L’accensione dell’albero

Tra gli appuntamenti più attesi dai bambini c’è naturalmente l’incontro con Babbo Natale. Nella sua baita, il protagonista delle feste accoglie i piccoli visitatori, ascolta i loro desideri, raccoglie le letterine e posa insieme a loro per una fotografia da conservare tra i ricordi più belli del Natale. L’atmosfera si anima anche con la Parata del Natale Incantato, mentre uno dei momenti più scenografici è la cerimonia di accensione dell’albero, alto 20 metri. Le luci si accendono a tempo di musica, accompagnate da una nevicata che ricrea la magia di un paesaggio invernale. Per completare il look delle feste, i bambini possono inoltre divertirsi con il truccabimbi, tra make-up a tema e accessori da sfoggiare durante la visita.

Le attrazioni per i più grandi

Non mancano le proposte per chi cerca emozioni più intense. A Leolandia c’è Crazy Circus, la nuova area tematica che ospita otto giostre adrenaliniche. Tra queste spicca Reveяsum, la montagna russa più imponente mai realizzata nella storia del parco, premiata come Miglior Attrazione ai Parksmania Awards 2026. Si tratta di uno spinning coaster, una tipologia di montagna russa in cui le vetture ruotano su sé stesse durante il percorso. I continui cambi di prospettiva e direzione rendono l’esperienza particolarmente dinamica e coinvolgente. Per chi preferisce un’attività invernale, è disponibile anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio, allestita sotto lo sguardo di Argo, il grande drago alato che anima il cielo del parco con il suo potente ruggito. E tra un’attrazione e l’altra non mancano le pause golose: il menù delle feste comprende waffle, churros, mele caramellate e una particolare cioccolata rossa aromatizzata al pandoro.

La promozione per tornare al parco tre volte

In occasione delle festività è stata introdotta anche l’iniziativa “Natale Incantato, divertimento triplicato!”, che permette di usufruire di tre giornate di divertimento al prezzo di un solo biglietto. Chi acquista il titolo di ingresso, online oppure direttamente alle casse del parco, riceve infatti due rientri gratuiti oltre alla prima giornata. Il primo ingresso omaggio potrà essere utilizzato entro il 6 gennaio 2027, mentre il secondo sarà valido nella nuova stagione, dal 6 febbraio al 25 aprile 2027. Una formula che consente alle famiglie di programmare altre due visite, tornando a Leolandia anche dopo le festività natalizie. Tutte le informazioni sul calendario delle iniziative, sui biglietti e sulle modalità di acquisto sono disponibili sul sito ufficiale.