Abruzzo, selfie e doposci in tv: ​bufera su Matteo Salvini

La bufera non si ferma, ma stavolta investe Matteo Salvini. Il leader della Lega Nord infatti è finito al centro delle polemiche per la scelta di andare nelle zone del terremoto e dell'emergenza neve in Abruzzo. Politica e social network, tutti schierati contro quello che considerano uno "sciacallo".

Le accuse di Salvini

Ieri Salvini ha sottolineato le mancanze del governo e della macchina dei soccorsi durante l'emergenza neve. "Il terremoto non si può prevedere - ha detto dalla Gruber a Otto e Mezzo su La7 - ma che nevicasse lo si sapeva da tempo, bastava guardare le previsioni meteo del tg". E non ha fatto mancare critiche alle scelta "politica" di Renzi di nominare Vasco Errani come commissario alla ricostruzione: "Errani in Emilia ha ricostruito e investito poco e male - ha detto - Chiedetelo agli emiliani".

La reazione della politica

Esternazioni che non sono piaciute agli altri schieramenti politici e alla Rete, dove molti utenti hanno reagito in maniera scomposta. "Salvini è sempre presente dove c'è una tragedia, un litigio, una polemica - ha detto Giuliano Pisapia - Il politico Salvini troppo spesso strumentalizza fatti tragici. Io penso ai sindaci che sono un punto di riferimento per le loro comunità, così si può dare un contributo, non facendo passerella e togliendo forze necessarie per i bisogni delle persone". Duro anche Renato Schifani: "Nelle zone terremotate in queste ore ci sono persone intrappolate sotto la neve di cui non conosciamo il destino, tante persone e paesi in difficoltà. Salvini sbaglia ad alzare i toni e fare polemica".

Il leghista con i doposci in tv

Sui social network invece si sta diffondendo l'hastahg #Salvinisciacallo. Alcuni non apprezzano la scelta del leader della Lega Nord di precipitarsi nelle zone colpite dalla tragedia, mentre altri lo criticano per essersi presentato negli studi di La7 con un paio di doposci da neve ai piedi. Quegli stivali sono stati definiti "inopportuni" e "il classico esempio di chi sfrutta le disgrazie per prendere voti. "Cosa sta facendo Salvini per aiutare? - scrive Vanessa - Solo i selfie! Che siano tutti cretini siamo d'accordo, sì? Lui non è da meno: sciacallo come tutti gli altri".

Salvini però si difende: "Polemiche sul terremoto? - dice convinto - Io ho riportato la voce dei sindaci e dei cittadini arrabbiati. Se la Boldrini dice che è grave il ritardo dei soccorsi è un richiamo delle istituzioni, ma se lo dice Salvini scoppia la polemica". In effetti anche la presidente della Camera ieri ha fatto capire di ritenere che qualche ingranaggio della macchina governativa e della Protezione Civile non abbia funzionato. "Le istituzioni devono assolutamente collaborare a tutti i livelli - aveva detto Boldrini - perché non sono tollerabili inefficienze e ritardi sugli aiuti".

Intanto su Facebook arrivano anche messaggi di stima a Salvini. Molti dei terremotati hanno apprezzato la vicinanza del leader leghista e anche la show girl Nina Moric lo ha difeso dalle critiche. "Quelli che criticano Salvini per essere andato in Abruzzo - scrive Luca - sono gli stessi che criticano tutti gli altri per non essere andati in Abruzzo". E Luca conclude: "È venuto per starci vicino".