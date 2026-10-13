Trump: “Tregua energetica? Putin vuole un accordo più di Zelensky”. Raid russi su Kharkiv, Kiev attacca Mosca con 400 droni

La guerra in Ucraina prosegue su più fronti, tra le dichiarazioni di Donald Trump sulla possibilità di un accordo e nuovi attacchi notturni. Il presidente americano, interpellato alla Casa Bianca prima di partire per l’Ohio, ha affermato di ritenere che Vladimir Putin voglia raggiungere un’intesa più di Volodymyr Zelensky.
Intanto, i raid russi su Kharkiv hanno provocato undici feriti, due dei quali in gravi condizioni, e danneggiato edifici residenziali e abitazioni private. Sul fronte opposto, secondo l’agenzia Tass, le forze ucraine hanno lanciato oltre 400 droni verso la regione di Mosca: la maggior parte sarebbe stata neutralizzata dalla contraerea russa, stando a quanto riferito dal sindaco della capitale Serghei Sobyanin.
Ucraina: oltre 400 droni ucraini verso Mosca nella notte
Le forze ucraine hanno lanciato nella notte più di 400 droni verso la regione di Mosca. Lo riporta la Tass. A quanto riferito dal sindaco della capitale, Serghei Sobyanin, la maggior parte dei droni è stata neutralizzata dalla contraerea russa.
Ucraina: attacchi russi su Kharkiv, 11 persone ferite
Undici persone sono rimaste ferite negli attacchi russi su Kharkiv nella notte; due di loro sono state ricoverate in gravi condizioni. Lo ha riferito su Telegram Oleh Syniehubov, capo dell’Amministrazione militare regionale di Kharkiv, secondo quanto riportato da Ukrinform. “Un giovane di 19 anni si trova nel reparto di terapia intensiva per grandi ustionati, mentre un altro uomo è stato sottoposto a intervento chirurgico”, ha scritto. Secondo informazioni preliminari, ha affermato Syniehubov, le forze russe hanno utilizzato 10 missili del tipo “Banderol” per colpire infrastrutture civili in città. Nel distretto di Kholodnohirskyi è stato colpito un edificio residenziale di quattro piani, con la distruzione di un’intera sezione d’ingresso. È stato inoltre segnalato il danneggiamento di almeno 10 abitazioni private.
Trump, 'tregua energetica? Putin la vuole più di Zelensky'
Interpellato dai giornalisti alla Casa Bianca, prima di partire per l’Ohio, sul suo annuncio di una tregua energetica tra Russia e Ucraina Donald Trump ha dichiarato di ritenere “che Putin voglia raggiungere un accordo più di Zelensky”.