Trump: “Tregua energetica? Putin vuole un accordo più di Zelensky”. Raid russi su Kharkiv, Kiev attacca Mosca con 400 droni

Undici persone sono rimaste ferite negli attacchi russi su Kharkiv nella notte; due di loro sono state ricoverate in gravi condizioni. Lo ha riferito su Telegram Oleh Syniehubov, capo dell’Amministrazione militare regionale di Kharkiv, secondo quanto riportato da Ukrinform. “Un giovane di 19 anni si trova nel reparto di terapia intensiva per grandi ustionati, mentre un altro uomo è stato sottoposto a intervento chirurgico”, ha scritto. Secondo informazioni preliminari, ha affermato Syniehubov, le forze russe hanno utilizzato 10 missili del tipo “Banderol” per colpire infrastrutture civili in città. Nel distretto di Kholodnohirskyi è stato colpito un edificio residenziale di quattro piani, con la distruzione di un’intera sezione d’ingresso. È stato inoltre segnalato il danneggiamento di almeno 10 abitazioni private.