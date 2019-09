Avellino, vasto incendio dopo esplosione: stato d'emergenza

Una grande nuvola di fumo nero ha avvolto la zona industriale di Avellino, precisamente a Pianodardine: dopo una forte esplosione una fabbrica che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche è stata coperta dalle fiamme. È successo verso le ore 13.30: al momento non vi è alcuna notizia circa morti, feriti o intossicati. In via precauzionale sono state fatte evacuare le aziende adiacenti: grazie ad una serie di misure di sicurezza è stato evitato che l'incendio coinvolgesse anche una stazione di servizio carburanti vicina alla fabbrica in questione.

Stato di emergenza

Sul posto sono prontamente arrivati i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme; la zona è stata isolata grazie all'intervento dei carabinieri coordinati dal comandante provinciale Massimo Cagnazzo. Alla popolazione è stato rivolto l'invito a restare in casa con le finestre chiuse.

#Avellino #13settembre 13:15, incendio in un'azienda che produce componenti per batterie d’auto in loc. Pianodardine: cinque le squadre dei #vigilidelfuoco al lavoro nelle operazioni di spegnimento. Intervento in corso pic.twitter.com/0JNZR7JtRb — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 13, 2019

Il prefetto di Avellino, Maria Tirone, ha dichiarato lo stato di emergenza: successivamente è stato convocato il Centro Coordinamento Soccorsi per non farsi trovare impreparati di fronte ad un eventuale rischio di inquinamento. La situazione è attentamente monitorata dai tecnici dell'Arpac.