Chi è il poeta citato da Isoardi per lasciare Salvini: "Voto Potere al popolo"

È finito l'amore tra Salvini e Elisa Isoardi. La notizia è stata prima lanciata online con un selfie pubblicato sui social e poi è stato confermato dalla stessa conduttrice nell'anticipazione di una intervista a Chi. A incuriosire è però la scelta fatta dalla Isoardi per rendere pubblica la rottura con il ministro dell'Interno. E non solo.

La conduttrice de La Prova del Cuoco, infatti, ha pubblicato un post su Instagram con la fotografia di lei con l'ex compagno a letto. Il ministro appare a petto nudo. Alcuni hanno criticato la scelta della Isoardi, lamentando poco tatto su una vicenda così personale. A corredo di quella immagine la frase che ha chiuso la storia: "'Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora'. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo".

La prima parte del post è una citazione tratta da Gio Evan, artista e poeta scelto dalla conduttrice per annunciare la fine della relazione con il leader della Lega. Intervistato da Rai Radio1, Evan ha rivelato di essere tutt'altro che leghista. Anzi. "Non ho votato per Matteo Salvini e non lo voterò mai, alle ultime elezioni ho votato Potere al Popolo", ha detto ai microfoni di Un Giorno da Pecora. I social lo hanno addirittura preso di mira dopo il post della conduttrice: "Mi sento molto ferito oggi, mi stanno seppelendo - ha detto - Chi sostiene me e non la politica di Salvini mi dice 'poveretto, ti usano', mentre gli haters dicono 'giusto con una poesia di Gio Evan' poteva finire una relazione così...".

Sulla decisione della Isoardi di utilizzare quella frase, il poeta ha poi aggiunto: "A me piace scrivere poesie per unire più che per dividere. D'altra parte però la poesia serve anche a questo: si mettono a disposizione parole per chi non riesce a trovarle, siamo testimoni del quotidiano". A chi gli chiedeva se è dispiaciuto di esser stato citato per una frase di separazione, Evan non si è scomposto affermando che chiunque può utilizzarle come gli pare e piace perché "non mi sento proprietario delle mie poesie".

Non è la prima volta che la conduttrice Rai utilizza le frasi del poeta per accompagnare le sue fotografie. "Mi cita così tanto che siamo quasi diventati amici", scherza Evans. I due però un contatto lo hanno avuto: "Non ci siamo mai visti, mi ha scritto, ci siamo scambiati i numeri e mi ha chiamato una volta per chiedermi quando avrei fatto uno spettacolo".