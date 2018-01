Un comune nel Lecchese assediato dagli immigrati. E la Lega: "Siano espulsi"

"Abbiamo bisogno della residenza! Abbiamo bisogno della residenza!" . A Esino Lario, piccolo Comune in provincia di Lecco, è andata in scena la protesta di un gruppo di richiedenti asilo (guarda il video). Gli immigrati africani hanno assediato il Comune costringendo i carabinieri a intervenire per disperdere la protesta. "Ora siano espulsi - intimano Paolo Grimoldi, deputato della Lega Nord e Segretario della Lega Lombarda, e Flavio Nogara, segretario provinciale della Lega Nord Lecco - siano espulsi subito!" .

Si sono dati appuntamento questa mattina per andare a protestare in Comune. Quindi, dopo aver improvvisato un corteo per le strade del centro di Esino Lario (guarda il video), hanno preso d'assedio gli uffici comunali minacciando addirittura gli impiegati. Per evitare che la situazione sfuggisse di mano, sono intervenuti anche i carabinieri che hanno disperso i rivoltosi e hanno spento immediatamente le proteste. "Non scappano da nessuna guerra - tuona Grimoldi - devono essere espulsi subito" .