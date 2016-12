Così il rapper Bello Figo getta fango su Mussolini

Bello Figo Gu è riuscito laddove pochi artisti sono arrivati: unire critica e pubblico. Lo odiano tutti allo stesso modo. Non è questione di essere o non esser simpatici, è proprio un personaggio che non si riesce a digerire. Un po' come i suoi testi. Oltre a "Non pago affitto", c'è anche un'altra canzone che ha scatenato la furia di diversi utenti: "Mussolini".

"Sono bello come Mussolini"

La canzone è stata pubblicata un anno fa, solo ora però, grazie alla recente fama ottenuta dal rapper, ha raccolto nuove visualizzazioni e commenti. Anche perché, se si cerca la famosa lite che ha donato tanta visibilità al cantante, si arriva anche al testo che infanga il Duce. Non fraintendete non è per la figura che ha rappresenta il gerarca fascista, più che altro è il fatto che Bello Figo si paragoni a lui. " Io sembro Mussolini " canta il rapper di Parma. E ancora: " Come Mussolini, io sono bello e sono ricco ". Ma come? Non era un ragazzo comune che cantava per i profughi?.