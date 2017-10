Firenze, ragazza trovata ferita in un parco, ferite alla testa

La polizia di Firenze indaga su grave episodio di cronaca, che ha coinvolta una ragazza di 17 anni, trovata in una pozza di sangue e con ferite alla testa, in un parco, a Montelupo Fiorentino (Firenze). La giovane è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale fiorentino di Careggi.

A ritrovarla, intorno alle 7 di stamani, sono stati i suoi amici con i quali la sera precedente era andata in discoteca. La diciassettenne si sarebbe poi separata dai suoi amici proprio vicino al parco dell'Ambrogiana, che confina co l'ex ospedale psichiatrico giudiziario (ora ritrovo di giovani), tra l'Arno e il fiume Pesa. Vista la zona isolata e la distanza dalle case è molto difficile che qualcuno possa aver sentito richieste di aiuto da parte della ragazza. Sono in corso accertamenti per chiarire cosa sia accaduto alla giovane