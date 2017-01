Laureati in chimica e ingegneria nucleari, ecco chi sono i due fratelli arrestati per spionaggio

Vediamo chi sono le due persone finite in manette con l'accusa di aver violato i sistemi informatici per spiare personalità delle istituzioni e pubbliche amministrazioni, politici di spicco, studi professionali e soggetti di rilievo nazionale. Si tratta di due fratelli: Francesca Maria Occhionero e Giulio Occhionero. La donna (49 anni) ha la residenza a Londra ma è domiciliata a Roma. Laurea con lode in Chimica alla Sapienza di Roma, dottorato in Scienze chimiche, vanta un'esperienza di circa 15 anni in diverse aziende e cda in settori connessi al mondo delle start-up. Come si evince dal suo profilo professionale pubblicato su Linkedin, insieme al fratello nel 1998 ha fondato la Westlands Securities Limited, con sede a Malta. Amante dello sport, in particolare della corsa, è tesserata alla Federazione italiana di atletica leggera.

Della Westlands Giulio Occhionero (45 anni) è managing director. Laureato con lode in Ingegneria nucleare, nella sua carriera professionale si è occupato di consulenza finanziaria "focalizzata sullo sviluppo di tecnologie quantitative ed algoritmi per i mercati finanziari". Sul suo cv si legge che ha fatto parte per due anni del comitato investimenti del Monte dei Paschi di Siena, divisione private banking e nel gennaio 2002 Mps avrebbe adottato "la sua metodologia di trading giornaliero implementando un’apposita linea dedicata ai clienti high-net-worth" . Da alcune ricerche sul web emerge che Giulio Occhionero per un periodo sarebbe stato il Maestro venerabile della loggia massonica romana "Paolo Ungari – Nicola Ricciotti Pensiero e Azione".

Ma di cosa si occupa la società Westlands Securities? Opera nel campo dell’investment banking. Inizialmente è stata attiva nello sviluppo di tools quantitativi per le consulenze finanziarie e bancarie, sviluppando alcuni progetti nel settore del private equity e dell’asset management.