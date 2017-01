Messina, Ylenia difende l'ex. Ma un video inchioda Alessio

Ylenia Grazia Bonavera è la ragazza che all'alba di domenica è stata aggredita dall'ex fidanzato: lui ha bussato alla sua porta, le ha versato addosso della benzina, contenuta in una bottiglietta, e poi le ha dato fuoco. Poi la fuga fino a tarda sera, quando braccato si è presentato agli inquirenti accompagnato dal suo legale. Lei l'ha sempre difeso. L'ha anche ribadito davanti alle telecamere. Ma proprio da un video c'è la prova che inchioda Alessio Mantineo. (Guarda il video)

Alessio mentre compra la bottiglia con la benzina

" Non è stato lui " ha detto nella puntata di Pomeriggio 5 di Barbara d'Urso, in onda su Canale 5. E ancora: " Non ci sono prove, dovete credere a me, lui mi amava da morire ". Sbaglia due volte. Prima a difendere un uomo che l'ha sfregiata e secondo perché nella serata di ieri la polizia di Stato ha pubblicato un video dove si vede il momento in cui Alessio compra la bottiglia in cui poi versare la benzina per colpire la ex. Nel video si vede lui comprare una bottiglietta vuota, poi dirigersi all'esterno accompagnato da un addetto della stazione di benzina,