Cristiano Ronaldo lascia la nazionale : " È arrivato il giorno di restituire la maglia numero 7″

Cristiano Ronaldo non indosserà più la maglia del Portogallo. È la fine di un’epoca nella quale CR7, il nome “commerciale” di uno dei più forti calciatori della storia, che tra i numerosi record detiene quello di calciatore con il maggior numero di presenze internazionali con la maglia della sua Nazionale (234) e maggior numero di reti segnate (146). Il cinque volte Pallone d’Oro ha esordito nel 2003 vincendo gli Europei 2016 e due titoli di Nations League.

“Il Portogallo sarà sempre in me”

Come detto, con un video pubblicato sui social, si lascia andare a una lunga confessione di cinque minuti con numerose immagini nostalgiche delle sue esultanze, del pubblico in festa, di quando era piccolo e tanto altro. “Ai portoghesi, è arrivato il giorno di restituire la maglia numero 7 della nazionale di tutti noi. Non l’ho mai sentita come esclusivamente mia ma per 23 anni ho avuto il privilegio e la responsabilità di indossarla, di difenderla e di portarla con me negli stadi di tutto il mondo”, racconta Ronaldo con voce ferma ma commossa. “Oggi è arrivato il momento di consegnarla al futuro. Non è stata una decisione facile perché ci sono decisioni che non si prendono solo con la testa ma si prendono anche con il cuore. Concludo un cammino iniziato nell’agosto del 2003 e che ha cambiato la mia vita per sempre”.

I ricordi della carriera in Nazionale

Ripercorrendo la sua unica e straordinaria carriera, Ronaldo ripensa a tutto ciò che ha vissuto in Nazionale. “Non vedo solo partite, gol, record o trofei. Vedo persone, vedo immigrati che per 90 minuti sentivano il Portogallo un po’ più vicino, vedo milioni di portoghesi che non ho mai conosciuto personalmente, ma che hanno fatto parte della mia vita. Perché alla fine di tutto, il calcio è molto più di una partita. Il calcio sono le persone. Durante tutta la mia carriera in Nazionale, ho cercato di superare i miei limiti. Ho voluto vincere, ho voluto essere il migliore, ho voluto fare la storia. Sono sempre stato esigente con me stesso. Ho sempre voluto di più, ho sempre creduto che potessimo arrivare più lontano. E ho dato tutto ciò che avevo per questa maglia”.

“Orgoglioso di rappresentare il Portogallo”

Nel lungo video-nostalgia, CR7 aggiunge di aver vissuto “pomeriggi e notti perfette, ci sono state vittorie che non dimenticherò mai, ci sono state sconfitte che ancora oggi mi costa ricordare. Ho anche fallito, ho anche sofferto, ci sono stati anche momenti in cui non sono stato capace di dare ai portoghesi ciò che desideravano tanto. Ma non ho mai mollato. E soprattutto, non ho mai smesso di provare orgoglio nel rappresentare il Portogallo”.

Il ringraziamento a tutto lo staff

Ronaldo ringrazia tutti, dai compagni di squadra a chi ha fatto parte (e continua a esserlo) dello staff della Nazionale portoghese. “Grazie per ogni corsa, per ogni abbraccio, per ogni discussione, per ogni silenzio prima di entrare in campo. Per ogni vittoria che abbiamo festeggiato insieme e per ogni sconfitta che ci ha reso più forti. Ho avuto il privilegio di essere il vostro capitano, ma nessun capitano cammina da solo. E voi fate parte della mia storia. A tutti gli allenatori, dirigenti, medici, fisioterapisti, magazzinieri, dipendenti e a tante persone che hanno lavorato con me in questi anni, il mio grazie. Molti di voi non sono mai apparsi nelle foto. Ma senza di voi, nessuna di queste foto sarebbe stata possibile. Alla mia famiglia, grazie per aver condiviso questo sogno con me. Grazie per aver compreso le assenze, i sacrifici e i momenti in cui la Nazionale ha dovuto occupare uno spazio che apparteneva anche a voi. Se sono arrivato così lontano, è perché siamo sempre stati mano nella mano”.

L’importanza dell’inno nazionale

Alla fine del video, Ronaldo ricorda quanto sia stato importante cantare l’inno, unito ai suoi compagni ma anche a tutto il popolo portoghese. “C’è un’immagine che porterò sempre con me: il momento in cui inizia l’inno nazionale. Mi guardo intorno, vedo i miei compagni, vedo le tribune, vedo bambini, madri, padri e nonni, vedo portoghesi venuti da così lontano solo per essere lì - ricorda Cristiano - E durante quei minuti smettiamo di essere diversi. Non esistono club, non esistono colori, non esistono classi, non esistono professioni, non esistono opinioni. Esiste solo una passione: il Portogallo. Porterò questo sentimento con me per il resto della vita. Oggi finisce il mio percorso in campo con la Nazionale, esco a testa alta, con orgoglio per il cammino fatto e con la consapevolezza di aver dato tutto ciò che avevo per il Portogallo. Ma non smetterò mai di essere uno di voi, continuerò a soffrire, a esultare e a celebrare ogni vittoria del Portogallo”.

“A presto”

Infine, CR7 ringrazia la vita per avergli concesso il privilegio di rappresentare quello che definisce “il Paese più bello del mondo. Grazie per questi 23 anni, grazie per aver creduto in me. Grazie per avermi permesso di vivere un sogno iniziato quando ero solo un bambino, a Madeira, a correre dietro a un pallone. La maglia numero 7 resta, l’orgoglio di averla indossata sarà mio per sempre. Il Portogallo sarà sempre dentro di me. A presto”.