Pensioni, il bonus sulla tredicesima: chi ne ha diritto

Le tredicesime dei pensionati sono state accreditate. Ma di fatto per alcuni di questi c'è una novità sull'importo e dunque è bene controllare il cedolino del mese di dicembre. Il motivo è presto dettO. per alcuni pensionati spunta un bonus da 154,94 euro proprio sulla tredicesima. Questo tipo di bonus di fatto è stato istituito nel 2001 con l'articolo 70 della legge 388 del 2000. Il contributo viene pagato una volta ogni dodici mesi nel cedolino di dicembre. Per ottenere il bonus da 154,94 euro bisogna avere alcuni requisiti specifici. Infatti il bonus è destinato a chi ha un reddito che non supera i 9796,60 euro. Se invece la t3erdicesima riguarda una coppia di pensionati uniti in matrimonio, di fatto il reddito complessivo non deve superare i 19593,21 euro. Inoltre, per quanto riguarda l'assegno della mensilità di dicembre, la menselità sarà più ricca per chi, pur avendo diritto alla quattordicesima, non ha ricevuto l'accredito durante questi mesi. Infatti diversi pensionati hanno segnalato di non aver ricevuto la quattordicesima. "Stiamo avviando diversi ricorsi su questo fronte", spiega Celesta Collovati (nfotuttopensioni@gmail.com), legale di Aspes, associazione per i diritti dei pensionati. Dunque, come sottolinea il legale, bisogna porre molta attenzione al cedolino di questo mese perché potrebbe riservare delle sorprese e in questo caso, per una volta, gradite.